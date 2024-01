Silvero Pereira surpreende fãs com anúncio sobre o BBB24

Reprodução/Instagram

1 de 1 Silvero Pereira no BBB24 – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramSilvero Pereira aproveitou a expectativa em torno da estreia do Big Brother Brasil para fazer uma brincadeira com os seguidores. O artista apareceu no Instagram em uma montagem com a identidade visual do BBB24, dando a entender que estaria no reality global. No final da legenda, contudo, ele deixa claro que vai apenas “acompanhar” o programa com os fãs.

“E finalmente chegou o momento!!! Vai ser muita confusão, muita festa, muita amizade e muita treta Enfim, eis que chegou o momento meus Silvestres. Dia 07 a casa mais vigiada do mundo abre as portas e EU estarei acompanhando tudo junto com vocês”, escreveu ele.

Silvero Pereira revela identificação e história com obra de Belchior

Os fãs se divertiram com o post e lembraram que a brincaira é recorrente. “Eu já tava separando o pano pra passar pra tudo”, comentou um internauta. “Todo ano eu caio na fic do Silvério”, disse uma segunda seguidora. “Ia ser massa você lá”, escreveu mais uma.

Silvero Pereira

Silvero Pereira Reprodução/ Instagram

Silvero Pereira – Maníaco do Parque

Silvero Pereira como Maníaco do Parque Divulgação

Silvero Pereira

Pereira também se destacou no cinema, participando de filmes como “Bacurau” (2019), dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, no qual teve uma atuação elogiada pela crítica Reprodução

