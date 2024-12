Silvia Abravanel revela fontes de renda sem herança de Silvio Santos

Silvia Abravanel abriu o jogo sobre a vida financeira. A apresentadora revelou que possui algumas fontes de renda e que elas não estão ligadas à herança do pai, Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano.

“Tenho fazendas, estou com criação de cavalos, estou com haras, estou com muitas coisas na minha vida”, contou ela durante participação no Programa Silvio Santos.

Patrícia Abravanel, que agora comanda o Programa Silvio Santos, fez questão de explicar que os bens da irmã não têm relação com a herança deixada pelo dono do SBT.

Na conversa, Silvia ressaltou que os bens pertencem também ao namorado dela, o cantor Gustavo Moura, com quem está desde 2022. Os dois planejam o casamento, que terá o universo country como tema, para abril de 2025.