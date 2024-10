Silvia Cerqueira explica rompimento com Daniela Borges em eleição da OAB-BA: “Não aceitamos mais a invisibilidade”

A atual secretária-adjunta da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade (CNPI) e candidata ao conselho federal, Silvia Cerqueira, explicou seu rompimento com o grupo de Daniela Borges, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA). Sílvia, que atualmente apoia o nome de Ana Patrícia Leão, afirmou que o rompimento veio por conta da “invisibilidade” do movimento negro dentro do grupo.

Em discurso durante o lançamento da candidatura de Ana Patrícia nesta segunda-feira (28), Silvia destacou o protagonismo de pessoas negras na montagem de chapa da candidata à presidência da OAB-BA. Vale lembrar que ela chegou a lançar seu próprio nome na disputa, representando o movimento da Advocacia Negra, após romper com Daniela Borges em agosto deste ano.