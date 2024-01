Silvinei não deve ser liberado para a 2ª fase da OAB, diz defesa

Policiais penitenciários teriam dito ao ex-chefe da PRF que ele não seria autorizado a deixar a Papuda para realizar a prova

Silvinei Vasques é investigado pela suposta interferência da PRF durante as eleições de 2022 Sérgio Lima/Poder360 – 20.jun.2023

O ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques não deve ser autorizado a realizar a 2ª fase da prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O advogado Eduardo Simão disse ao Poder360 neste sábado (13.jan.2024) que policiais penitenciários já indicaram que a autorização não seria dada antes da realização da prova. Silvinei está preso desde agosto de 2023 por suposta interferência da PRF durante as eleições de 2022. O ministro do STF autorizou Silvinei a fazer a 1ª fase do exame em 19 de novembro de 2023. Em dezembro, a Justiça do Distrito Federal liberou a entrada de livros no Complexo da Papuda, onde Silvinei está detido, para auxiliar nos estudos para o exame da OAB.