Silvio Almeida: PGR tende a ser favorável por manter o caso no STF

1 de 1 Magno Malta Homem negro de cabelo raspado segura microfone com a mão esquerda; ele veste camisa branca e blazer azul claro – Metrópoles – Foto: Reprodução/ Youtube Conversas PastoraisO ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) a respeito da competência da Corte para analisar as denúncias contra Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. O Metrópoles apurou que há uma tendência da PGR ser favorável pela manutenção do caso no STF, uma vez que há suspeita de que os crimes ocorreram no exercício do mandato de ministro.

A coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, revelou que o ex-ministro Silvio Almeida foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu Silvio Almeida depois que os casos foram revelados. O ex-ministro nega as acusações.

Na quinta-feira (12/9) a Polícia Federal (PF) enviou ao STF um relatório com uma investigação preliminar no tocante as acusações de assédio sexual contra Silvio Almeida. O caso está em sigilo.

Manutenção do foro O STF analisa um processo para manutenção da prerrogativa de foro, nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, após a saída da autoridade da função. Até o momento, votaram pela manutenção do foro os ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

O caso foi paralisado após pedido de vista de André Mendonça.

