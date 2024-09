Silvio de Abreu critica elencos e detona novelas com influenciadores

Há quatro anos fora da TV Globo, Silvio de Abreu afirmou que sabia que a empresa iria passar por maus bocados quando o assunto é novela. “Eu já estava vendo que a Globo ia ficar como está hoje. Não está bem, né?”, disse em entrevista à Folha de S. Paulo.

Autor de tramas como A Próxima Vítima, Belíssima e Torre de Babel, ele também criticou a presença de influenciadores nas tramas. Vale lembrar que Rafa Kalimann está no ar em Família é Tudo e Jade Picon esteve em Travessia e ambas tiveram os desempenhos criticados pelo público nas redes sociais.

1 de 4

Jade Picon

Reprodução/Instagram

2 de 4

Rafa Kalimann fala sobre equipe de Família é Tudo e manda recado

3 de 4

Jade Picon

Instagram/Reprodução

4 de 4

Rafa Kalimann

Instagram/Reprodução

“Colocar influenciador em novela só porque ele tem milhões de seguidores é um tiro no pé. É a mesma coisa que me contratar para ser diretor do Corinthians. Vai ser um desespero. Não entendo nada de futebol”, comparou o escritor. Ele ainda completou: “Se for para televisão para passar vergonha, é melhor continuar sendo influenciador”.

Além disso, ele acredita que a nova geração de atores também não está boa. Com elencos formados cada vez mais por novos nomes e atores consagrados sendo colocados na geladeira, ele acredita que esse é um dos motivos da queda de audiência.

“A novela não tem a mesma força por ser muito inferior em todos os aspectos. O elenco é um deles”, disse.

Outra crítica de Silvio de Abreu é o fato de existirem muitos profissionais envolvidos na escrita de uma novela. “Isso tirou deles o estilo. Esses autores de hoje não têm grife”, avalia o autor.