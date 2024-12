“Silvio Santos era rígido”, revela jornalista sobre o dono do SBT

Silvio Santos tinha um “radar” para identificar pessoas com potencial para se destacar na televisão e se tornava rígido com elas, para ensinar. Quem contou essa característica do dono do SBT foi o jornalista José Armando Vannucci, em entrevista recente.

“O Silvio era o cara que batia que na Patricia. Quando ela vinha, ele falava ‘ah, você não tá fazendo certo’. Trocava, botava a Lívia [Andrade]. Ele mesmo já fazia isso, colocava ela em uma situação pra falar ‘ó, não estou te dando privilégio aqui’. E ela foi se fortalecendo, junto ao público e profissionalmente”, apontou ele, durante sua participação no Salada Cast.

Em seguida, o especialista em TV ainda contou que o “dono do Baú” teve o mesmo comportamento com outro apresentador da casa, que inclusive está na emissora até hoje.

“Com o [Celso] Portiolli ele fez a mesma coisa. O Portiolli nunca se deslumbrou porque o Silvio ia lá, puxava e batia. O Silvio era o mais crítico com o Portiolli porque ele sabia onde ele ia chegar. Ele já tinha aquele olhar, sabia onde aquele cara ia chegar”, garantiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Bexiga (@pedro_bexiga)

Ainda durante o bate-papo, José Armando Vannucci recordou o comportamento de Silvio Santos com Gugu e opinou sobre a postura exigente dele: “Assim como foi com o Gugu. [Definia] onde ele podia deixar o Gugu ir, onde ele não deixava. Às vezes a gente acha ‘ah, ele botou na geladeira, sacaneou’. Não! Ele batia pra te endireitar. Sabe tapinha de pai? Ele sabia [onde podia chegar] e era mais rígido com a pessoa”, definiu.

A notícia da morte de Silvio Santos

Morreu na madrugada do dia 17 de agosto, aos 93 anos, Silvio Santos. O apresentador e dono do SBT estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º de agosto. Duas semanas antes, ele já havia passado pela unidade de saúde para receber cuidados médicos após contrair H1N1.

17 imagens Fechar modal. 1 de 17 Escola de samba do Rio faz mudanças para homenagear Silvio Santos SBT/Reprodução 2 de 17 Silvio Santos Reprodução/SBT 3 de 17 Fotógrafo do SBT divulga fotos inéditas de Silvio Santos; confira Gabriel Cardoso 4 de 17 Recentemente, Silvio ficou quatro dias no hospital por causa de uma H1N1 5 de 17 Silvio Santos estava internado desde 1º de agosto de 2024 Leo Franco / AgNews 6 de 17 Morre Silvio Santos Lourival Ribeiro/SBT 7 de 17 17 de agosto – Morre aos 93 anos o apresentador e empresário Silvio Santos. Reprodução/SBT 8 de 17 Silvio Santos morreu aos 93 anos no dia 17 de agosto Reprodução/SBT 9 de 17 Silvio Santos Reprodução/SBT 10 de 17 Silvio Santos era dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) Reprodução/SBT 11 de 17 Há duas semanas, Silvio foi acometido pelo vírus H1N1 e ficou quatro dias hospitalizado Reprodução/SBT 12 de 17 Apresentador fez história na área da comunicação Reprodução/SBT 13 de 17 Silvio Santos Reprodução/SBT 14 de 17 Silvio Santos Reprodução/SBT 15 de 17 Apresentador morreu aos 93 anos Reprodução/SBT 16 de 17 Silvio Santos Reprodução 17 de 17 Silvio Santos é dono do SBT Reprodução

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a notícia e publicou um texto de despedida ao comunicador. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros”, dizia o comunicado.

A equipe do Albert Einstein seguiu monitorando o estado de saúde do artista, adotando um esquema de “blindagem total” para que não vazasse nenhuma informação sobre ele. Nenhum boletim foi emitido durante a hospitalização.

Na ocasião, o SBT informou que o artista teria ido ao hospital para fazer apenas exames de imagem.

Silvio Santos deixa a esposa, Íris Abravanel, e as filhas Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Renata Abravanel e Cintia Abravanel.

O texto de despedidda

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.

Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.

Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”.