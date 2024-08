Silvio Santos: Globo muda planos e Domingão será ao vivo com homenagem

A morte de Silvio Santos fez com que muitas emissoras mudassem a sua programação para este fim de semana. É o caso da TV Globo, que decidiu fazer algumas alterações no Domingão com Huck deste domingo (18/8).

A coluna Fábia Oliveira apurou que o programa de Luciano Huck será ao vivo, e fará um especial em homenagem a Silvio.

A disputa entre Xuxa Meneghel e Angélica, no quadro Batalha do Lip Sync, será adiada.

Na manhã deste sábado (17/8), a emissora chegou a interromper a programação para anunciar o falecimento de Silvio Santos. O plantão JH entrou no ar com Zileide Silva. “Sabe aquelas notícias que nós não gostaríamos de dar? Mas acabamos de receber essa triste notícia. Morreu neste sábado, o apresentador e empresário Silvio Santos”, disse ela.

A morte de Silvio Santos Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado (17/8). O apresentador e dono do SBT estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º de agosto. Duas semanas antes, ele já havia passado pela unidade de saúde para receber cuidados médicos após contrair H1N1.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a notícia e publicou um texto de despedida ao comunicador. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros”, dizia o comunicado.

Silvio Santos deixa a esposa, Íris Abravanel, e as filhas Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Renata Abravanel e Cintia Abravanel.

O Hospital Albert Einstein emitiu um boletim médico lamentando a morte de Silvio Santos e revelou a causa do falecimento do comunicador, aos 93 anos.

De acordo com a nota do hospital, obtido pela coluna Fábia Oliveira, a causa da morte do apresentador foi uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

“O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1)”, afirmou o boletim.

A broncopneumonia é uma inflamação dos pulmões que pode ser causada por um vírus, um fungo ou uma bactéria. A condição é mais comum em idosos, como o caso do apresentador.

Silvio Santos será enterrado em cemitério particular, sem homenagens O corpo do apresentador Silvio Santos não será velado e será enterrado em um cemitério próprio do artista. As informações foram apuradas pela coluna Fábia Oliveira neste sábado (17/8).

Silvio Santos não queria homenagens, nem grandes velórios, o que será respeitado pela família. Por ser judeu, o comunicador será enterrado, já que não pode ser cremado.

O dono do SBT também é dono de um cemitério, em São Paulo. O SBT não divulgará o endereço do local.