Simone desabafa sobre relação com Simaria após terminar dupla

A cantora Simone Mendes, de 38 anos, encerrou a parceria com a irmã, Simaria, em 2022, após diversas brigas e desavenças dentro e fora dos palcos. As duas seguiram em carreira solo, com Simone sendo a que continuou cantando, enquanto a outra sertaneja permanece nos bastidores.

Nesta semana, a famosa conversou com o jornalista Jan Rios, do programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, apresentado por Sônia Abrão. No bate-papo, ela revelou que todo mundo tem desavença com os familiares, mas na hora de defender, muitos não desistem facilmente.

“A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: mexe comigo, mas não mexe com ela”, disse a famosa.

Em seguida, Simone deu um recado que pode confirmar as especulações de afastamento entre as duas: “Eu sempre estarei aqui, para o que ela precisar. A minha vida é dela, assim como a minha casa e a minha família. Ela é o maior amor da minha vida”.

Em 2022, a produção das cantoras publicou o anúncio do fim da dupla.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras”.