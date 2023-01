Simone faz comentário sobre Simaria e comenta possível bloqueio na rede social

A cantora Simone Mendes apareceu no programa “Domingão”, na Globo, na noite deste domingo (15). A famosa comentou sobre a relação com a irmã, Simaria, e a falta de comunicação que tem com a artista.

O apresentador Luciano Huck aproveitou para questioná-la sobre a relação das duas fora dos holofotes das redes sociais e da mídia no geral. “Mas vocês estão brigadas? O convívio familiar continua vivo e só o convívio profissional que foi descontinuado?”, perguntou.

A cantora, então, revelou que está bloqueada pela irmã no Instagram, mas que ainda assim, a ama muito e quer voltar a ter a relação que tinham antes da briga vir à tona.

“Você conhece a música do Gusttavo Lima que diz: ‘Lembrei que estou bloqueada..’. Tem que dar risada. Eu vou deixar bem claro que ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida. Eu devo a ela muito do que sou hoje”, disse Simone, e ainda prosseguiu:

“Então, se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Eu não sei… Mas a minha porta, o meu celular, a minha casa, meu amor, pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida”.

Simone ainda disse que a irmã que decidiu parar de cantar e se dedicar aos filhos, enquanto ela preferiu continuar nos palcos, se apresentando e focando na música, mas que não julga Simaria pela decisão.

“Eu tive que querer. [risos] Na vida da gente, a vida é feita de ciclos. E o meu e da minha irmã chegou. Ela não queria mais continuar cantando e ela está muito feliz da forma que ela está. Ela está com os filhos dela, que é uma coisa que ela queria muito. E eu gostaria de permanecer fazendo o que eu faço, que é continuar cantando”.