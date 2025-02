Simone Mendes manda a real sobre atual relação com Simaria

Simone Mendes abiu o jogo e mandou a real sobre a relação com Simaria. A cantora revelou detalhes do fim da dupla, anunciado em agosto de 2022, em meio a algumas polêmicas. Para o Fantástico, da TV Globo, exibido no último domingo (2/2), ela disparou: “Não desisti”.

“Quando a gente decidiu encerrar a carreira, fiquei com aquela incerteza no coração, será que vai dar certo, será que não vai? Eu disse, eu não posso parar, mesmo com medo da vida”, disse.

Simone completou: “Mesmo sendo humana, porque a gente é falho, fraco, às vezes o medo bate na porta, mas eu, como uma boa brasileira, não desisti.”

Convivência com Simaria

Sobre a convivência com Simaria, a artista foi categórica e garantiu que a separação só aconteceu profissionalmente. “Graças a Deus, está tudo bem. A minha irmã é minha irmã, eu amo ela! É sempre bom estar pertinho dela, ela sempre está na minha casa”, ressaltou.

A esposa da Kaká Diniz continuou: “Os nossos filhos se amam! [Ficam] brincando, se divertindo. A gente almoça junto, faz churrasco junto, se diverte, dá risada, brinca, fala da vida.”

Carreira solo

Em carreira solo, Simone Mendes conta com 2 bilhões de players nas plataformas digitais, além de 10 milhões de ouvintes mensais. Ela ainda ganhou o Melhores do Ano do Domingão com Huck, com Dois Tristes, na categoria Música do Ano.

Indicada a prêmios

Com o álbum Cintilantes, o primeiro depois de encerrar a dupla com Simaria, Mendes foi indicada ao Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino.

Humildade na vida e na profissão

“Eu acho que o segredo é saber ouvir. Eu acho que quando a gente tem o pezinho no chão, acho que pode”, pontuou se referindo ao que acredita ser a chave para o sucesso.

Sobre fama, Simone Mendes finalizou lembrando que, embora esteja tendo seu trabalho reconhecido, é preciso manter a humildade. “Vir o maior sucesso da vida, vir qualquer coisa que você vai estar sempre pensando em ouvir mais, em estar ali, sem se deslumbrar, sem perder essa essência”, concluiu.