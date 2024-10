Simone Mendes sobre carreira solo: “Vivendo a melhor fase”

Simone Mendes está prestes a gravar o novo DVD Contando Sua História 2. Vivendo um momento mágico na vida profissional, a cantora, que é ex-dupla da irmã Simaria, revelou que sua fase solo é o melhor momento da sua carreira.

“Estou vivendo a melhor fase da minha carreira, com muitas bençãos e conquistas […] com certeza vivo o momento mais especial da minha carreira. Meu coração é só gratidão”, declarou ela.

A artista ainda comemorou o fato de ter levado o sertanejo para o Rock in Rio 2024. “Que artista não gostaria de se apresentar no maior festival que temos?! RIR é um festival gigante e acredito que tenha espaço para todos”, pontuou ao BNews.

Após perder 30kg, Simone Mendes abre o jogo sobre dieta inusitada

Simone Mendes abriu o jogo e falou sobre uma suposta dieta inusitada que teria feito para perder 30kg. A irmã de Simaria se manifestou sobre as críticas que vem recebendo com relação ao corpo e como fez para chegar ao manequim 38. “Isso não existe”, esclareceu.

“Tive uma fase que eu cheguei a quase 90 kg, e agora acredito estar na casa dos 59 kg, 60 kg. Para o meu tamanho ainda é muito peso, porque eu só tenho 1,52 metros. Eu sou uma criança pessoalmente”, explicou.

Simone completou: “As pessoas pegam esse meu emagrecimento e começam a criar: ‘Simone Mendes fez a dieta do frango, do arroz, da água, do suco’. Eles usam muito a minha imagem”.

A sertaneja lembrou que costuma medidas judiciais cabíveis quando usam o nome dela sem autorização. “É bem difícil, porque é uma legião de gente que usa a minha imagem […] A gente vai contra, a gente processa, mas é bem difícil”, lamentou.

Por fim, Simone Mendes fez um alerta aos fãs para não acreditarem em tudo que falam na web. “Não acreditem, pelo amor de Deus. Isso não existe”, finalizou em conversa para o portal LeoDias.