Simone responde Maraisa após explicação de curtida em vídeo de Ratinho

Um vídeo no qual Ratinho critica Simone Mendes ainda segue dando o que falar. Com a repercussão da polêmica, um outro capítulo virou destaque, dessa vez, envolvendo a cantora Maraisa. Isso porque a irmã de Maiara curtiu uma postagem sobre o tema e não passou despercebida.

No vídeo em questão, Ratinho faz uma comparação entre Simone e Simaria. “A Simone é uma queridinha da televisão, mas, quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim, não. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto, e ela não tira, ela corre. Então, ela não é esse amor que ela aparenta”, disse ele.

E completou: “A Simaria era mais simpática do que a Simone. Isso eu testemunhei, a Simaria sendo muito mais simpática do que a Simone. Desde o começo, ela é assim, a Simaria sempre foi mais simpática”, disse o apresentador.

O vídeo, tirado de um podcast, viralizou na web. Internautas, então, botaram que Maraisa deu like em uma publicação que continha o trecho da fala do apresentador do SBT. Ao ser ver em meio à polêmica, a cantora sertaneja se manifestou.

“Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe”, disse ela.

Simone Mendes viu o pronunciamento de Maraisa e fez questão de responder a cantora. “Fica em paz meu amor, conheço o coração de vocês e sei o quanto são especiais e carinhosas comigo sempre. Amo vocês”, falou ela.