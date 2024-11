Simone Tebet fica de fora de reunião sobre ajuste fiscal

Na fase final de elaboração do pacote de ajuste fiscal, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, não esteve presente na reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde foram discutidas medidas para a redução de gastos. A equipe de Tebet é responsável pelo programa que monitora e avalia as políticas públicas, que inclui as propostas de corte de despesas. A reunião contou com a presença de outros ministros, além do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Um membro da equipe de Tebet ressaltou que as sugestões de cortes são oriundas do Ministério do Planejamento, com modificações sugeridas pelo Ministério da Fazenda. Adicionalmente, a ausência de seu secretário-executivo, Gustavo Guimarães, que se encontra em Londres para um seminário, também foi notada.

A Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, sob a liderança de Sergio Firpo, é responsável pela revisão das despesas, com os primeiros estudos apresentados ao Ministério da Fazenda no início do ano. A assessoria de Tebet declarou que a ministra está envolvida em todo o processo decisório, mas não esclareceu o motivo de sua ausência na reunião com o presidente. Desde 26 de junho, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) está sem um líder fixo, após a saída do então secretário Paulo Bijos. Atualmente, a SOF é dirigida pelo secretário substituto Clayton Montes, que assume a responsabilidade em um momento crítico para a condução das políticas fiscais do governo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias