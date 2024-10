Simpósio de Ocultismo e Filosofias Arcanas 2024

Escrito por Bx.

Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, São Paulo sediará o Simpósio SOFIA, um evento de referência nacional que oferece a oportunidade de expandir a mente e explorar o autoconhecimento. Mestres e especialistas de diferentes tradições estarão reunidos para compartilhar saberes e práticas que buscam promover uma vida mais plena e consciente.

O Simpósio SOFIA – Simpósio de Ocultismo e Filosofias Arcanas – é um evento anual que, desde 2010, reúne estudiosos e buscadores de diversas áreas do conhecimento esotérico e filosófico. Ao longo de 14 anos, o evento tem sido um espaço dedicado ao aprendizado e à troca de experiências em um ambiente respeitoso e acolhedor, ideal para aqueles que desejam aprofundar-se em temas que envolvem o autoconhecimento e a expansão da consciência.

Neste ano, o evento acontecerá no Hotel National Inn, em São Paulo, com uma programação rica em palestras, workshops e práticas que permitirão aos participantes vivenciar e aprender técnicas para o desenvolvimento pessoal.

Uma Comunidade em Busca do Saber

O Simpósio SOFIA nasceu da ideia de unir estudiosos e professores que possuem décadas de prática em diversas áreas filosóficas e esotéricas. A proposta é criar um espaço onde o conhecimento profundo e milenar possa ser compartilhado de forma acessível, permitindo que buscadores de todas as origens possam encontrar um caminho para sua jornada de autoconhecimento.

Diferentemente do que muitos podem pensar, o evento não se limita a práticas religiosas ou místicas; ele aborda temas amplos e diversificados que têm como objetivo oferecer ferramentas práticas para o bem-estar e a transformação pessoal. Desde técnicas para aumentar a concentração e a tranquilidade mental até formas de compreender melhor o mundo ao nosso redor, o Simpósio SOFIA é um evento para todos aqueles que acreditam no poder transformador do saber.

Conheça os Especialistas que Estarão Presentes

Durante os três dias do Simpósio, haverá uma série de palestras e workshops com alguns dos maiores especialistas do Brasil. Entre os nomes confirmados estão:

– Marcelo Del Debbio, estudioso com uma longa trajetória em Kabbalah Hermética e Teurgia, abordará tópicos relacionados ao simbolismo e à busca por significado na vida.

– Leo Lousada, que falará sobre Hermetismo e Tarot, trazendo uma perspectiva filosófica sobre as questões da vida cotidiana.

– Monja Nirvana, oferecendo insights sobre o Budismo e as práticas para a paz interior.

– Outros palestrantes de destaque como Yair Alon (Cabalá Judaica), Cris Meinberg (Benzimento) e Samuel Souza de Paula (Xamanismo), que juntos, cobrirão uma vasta gama de abordagens, desde tradições orientais até conhecimentos populares.

Por que Participar do Simpósio SOFIA?

O Simpósio SOFIA é mais do que um evento para quem está interessado em tradições filosóficas ou práticas espirituais. É um espaço para reflexão e desenvolvimento pessoal, onde o objetivo principal é proporcionar aos participantes um conjunto de ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia para melhorar sua qualidade de vida e expandir a compreensão sobre si mesmos.

– Aprendizado Prático: A programação inclui workshops que ensinam técnicas e práticas que podem ser integradas facilmente à rotina, ajudando a cultivar uma mente mais calma e um corpo mais saudável.

– Ampliação da Consciência: As palestras abordarão maneiras de perceber o mundo sob novas perspectivas, oferecendo insights que podem transformar o entendimento da vida.

– Comunidade e Conexão: Uma oportunidade para se conectar com pessoas que compartilham interesses semelhantes e trocar experiências que enriquecem a jornada individual de cada participante.

Uma Oportunidade para Refletir e Crescer

Vivemos em um mundo onde as demandas do dia a dia podem nos fazer perder de vista o que realmente importa: a busca por uma vida equilibrada, consciente e significativa. O Simpósio SOFIA oferece um momento para parar e refletir, um convite para explorar novas ideias e adquirir conhecimentos que podem trazer benefícios duradouros.

Participar deste evento é uma forma de se abrir para novas possibilidades, de expandir seus horizontes e de investir em um tipo de saber que promove o bem-estar e o autoconhecimento. A sabedoria milenar trazida por diferentes tradições, seja por meio da meditação, filosofia ou técnicas de desenvolvimento pessoal, está ao alcance de todos que desejam conhecer mais sobre si mesmos e o mundo.

Quem organiza o Simpósio SOFIA?

A edição de 2024 é organizada por Pri Martinelli, Leo Lousada e Marcelo Del Debbio, três gigantes dentro do Ocultismo Brasileiro.

– Pri Martinelli, bruxa de nascença, administradora e gestora de eventos, curadora editorial da Daemon Editora, mãe de santo na Umbanda, mambo de vodou e iniciada em diversas ordens herméticas e espirituais, é uma das fundadoras do “Projeto Mayhem” e desde 2004 orienta mulheres dentro do sagrado feminino, bruxaria, oráculos e magia. Autora do livro “Tarot Hermético”, considerado um dos melhores livros sobre Tarot em língua portuguesa.

– Leo Lousada, fundador do Collegium Ynys Môn, é formado em Publicidade e pós-graduado em Ciências da Religião. Na vida profissional tem grande atuação na área educacional e tecnológica. Seus estudos espiritualistas tiveram início com o espiritismo, ainda na infância. Foi iniciado na Ordem De Molay, onde começou seus estudos nos meios ocultistas na adolescência. Foi iniciado na Kabbalah, Tradição Rosacruz, Tradições Mágicas, Druidismo e Hermetismo; criador de um dos sites mais importantes para a difusão de conhecimentos esotéricos do país, o “Conhecimentos da Humanidade”.

– Marcelo Del Debbio é considerado um dos maiores pesquisadores sobre Ordens Iniciáticas, Oráculos e Ocultismo no Brasil. Formado Arquiteto em 2000 pela FAU-USP e com especializações em Semiótica, História da Arte e Religiões Comparadas. Autor do livro KabbalahHermética, que aborda todos os aspectos da Kabbalahdentro da História da Arte, Ocultismo, Mitologia e Ordens Iniciáticas. Organizador do Hermetic Kabbalah Tarot, trabalho de referência na área de hermetismo e simbolismo no tarot; dedicou os últimos 35 anos de sua vida ao estudo e trabalho dentro de inúmeras Ordens Maçônicas, Rosacrucianas e Alquímicas. É um dos hosts do Boteco do Mayhem.

Garanta sua participação e descubra como o conhecimento pode ser um caminho para uma vida mais plena. Acesse www.simposiosofia.com.br para mais informações e inscrições.

O Simpósio SOFIA é uma oportunidade única de mergulhar em uma jornada de aprendizado, sem preconceitos e com mente aberta. Não se trata apenas de aprender, mas de despertar para uma vida mais consciente. Não perca!

