Sinais de compulsão alimentar: como identificar e lidar com o problema

Você já se pegou comendo grandes quantidades de comida e sentindo que quase perdeu o controle sobre o que estava fazendo? Isso pode ser um sinal de perturbação de ingestão alimentar compulsiva (PIAC), um distúrbio alimentar frequentemente associado à obesidade.

De acordo com o psicólogo Marco Guerreiro, em post nas redes sociais, durante e após um episódio de compulsão alimentar, as pessoas frequentemente sentem que perderam o controle. Esse comportamento é caracterizado por uma ingestão excessiva de alimentos, muitas vezes sem fome, e ocorre com mais frequência em indivíduos que enfrentam problemas de peso, como a obesidade.

O especialista aponta três sintomas principais dessa condição:

Comer rapidamente e em grandes quantidades, muitas vezes repetidamente, mesmo sem estar com fome.

Sentir-se enjoado, deprimido ou culpado após consumir grandes porções de alimentos.

Comer em segredo durante os episódios de compulsão, por vergonha da quantidade de comida consumida.

Além desses sintomas, a ingestão compulsiva pode levar a consequências sérias para a saúde, como o aumento do risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e problemas emocionais como ansiedade e depressão. Pessoas com PIAC podem ter dificuldades para controlar o comportamento alimentar, e o sentimento de culpa após os episódios pode perpetuar um ciclo de consumo excessivo e transtornos emocionais.

Se você ou alguém que conhece está passando por isso, é importante procurar ajuda profissional. O tratamento pode envolver terapia cognitivo-comportamental, apoio psicológico e, em alguns casos, medicamentos para ajudar a controlar os episódios de compulsão alimentar. Não há vergonha em buscar apoio para lidar com esse distúrbio alimentar, e a ajuda especializada pode ser um passo crucial para melhorar a saúde física e mental.