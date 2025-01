Desde a infância, somos ensinados a ver as relações sob a ótica do romantismo. Nos acostumamos com a ideia de que existe uma alma gêmea e tem quem passe a vida inteira procurando essa pessoa. Livros, filmes e músicas nos mostram como deve ser o parceiro perfeito. Na verdade, esse conceito de que cada um tem um indivíduo que o completa, sua metade da laranja, é algo um pouco idealizado já nos contos de fadas. Você pode não acreditar que exista a pessoa certa, e tudo bem. Mas você saberia identificar alguém especial na vida real que faria você sentir que encontrou sua alma gêmea?

Para explorar os sinais de que você encontrou sua alma gêmea, navegue pela galeria e seja feliz!