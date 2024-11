Sinais de vírus no computador? Saiba quando fazer uma limpeza profunda

Manter o computador em bom estado não envolve apenas o cuidado com o hardware, mas também com o sistema e a segurança digital. Essa manutenção inclui estar atento aos sites que acessa, aos arquivos que baixa e a outros detalhes que podem impactar o desempenho do dispositivo.

Além disso, é fundamental observar alguns sinais que o computador pode dar. Um sistema que fica muito lento de repente pode ser um indício de infecção por vírus, mas esse não é o único alerta.

O site PC Mag lista outros sinais que merecem atenção, pois indicam a possível presença de malware ou vírus, e que podem exigir uma limpeza mais profunda do sistema.

Abaixo estão alguns comportamentos suspeitos que indicam que o sistema pode estar comprometido:

Aumento de anúncios pop-up: Surgimento frequente de janelas indesejadas pode ser sinal de adware.

Redirecionamento constante do navegador: Se o navegador abre sites que você não escolheu, é provável que haja um problema de malware.

Notificações de apps desconhecidos: Mensagens de programas que você não instalou são sinais de alerta.

Publicações estranhas em redes sociais: O aparecimento de posts automáticos pode significar uma brecha de segurança.

Solicitações de resgate: Esse é um sinal claro de ransomware, um tipo de vírus que exige pagamento para liberar o sistema.

Ferramentas do sistema desativadas: Quando não é possível acessar configurações básicas, como antivírus e gerenciamento de tarefas, o computador pode estar sob controle de um vírus.

Identificar esses sinais rapidamente e tomar as devidas providências — como rodar um antivírus ou fazer uma reinstalação do sistema, se necessário — ajuda a proteger o computador e os dados pessoais.

