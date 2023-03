Sindicato confirma greve no Metrô de São Paulo nesta quinta-feira

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo confirmou a realização de uma greve do metrô nesta quinta-feira, 23. A paralisação foi confirmada na noite desta quarta-feira, 22, após Assembleia do Sindicato e a greve irá afetar as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô a partir da meia-noite. A informação foi dada por Camila Lisboa, presidente do Sindicato, através de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. “Acabou de sair o resultado da Assembleia. A partir da meia-noite é greve no Metrô de São Paulo. Vamos parar, cruzar os braços. Queremos receber os nossos direitos. O governo Tarcísio tem que pagar os nossos direitos, é greve a partir da meia-noite. Todo mundo fechado com a greve. A maioria decidiu. Então vamos à greve”, disse Camila. “Com a greve decretada, o pessoal do turno da tarde prolonga a sua jornada e o pessoal do turno noite não deve entrar para trabalhar”, escreveu o Sindicato em comunicado confirmando a paralisação. Dentre as reivindicações, estão o fim das terceirizações a contratação de novos funcionários para diminuir o déficit de empregados gerados nos últimos anos. Os funcionários também pedem o pagamento do abono salarial dos últimos anos. A paralisação já estava marcada há mais de uma semana, mas havia sido adiada após audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na qual o juiz determinou que o Metrmas foi confirmada na noite desta quarta-feira, 22, após Assembleia do Sindicato. A greve irá afetar as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô a partir da meia-noite.

*Matéria em atualização