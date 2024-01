Sindicato da Abin pede comando próprio desvinculado do governo

PF divulgou nesta 5ª feira (25.jan) relatório que aponta suposta instrumentalização da agência durante gestão de Bolsonaro

Em nota, funcionários da Abin chamaram a gestão do ex-diretor e atual deputado federal Alexandre Ramagem (foto) de "problemática"

25.jan.2024 (quinta-feira) – 17h29



Depois que a PF (Polícia Federal) divulgou nesta 5ª feira (25.jan.2024) um relatório que aponta suposta instrumentalização da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), a Intelis (União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin) publicou nota com um pedido para que a agência tenha um comando próprio, desvinculado do governo federal.

De acordo com o sindicato, se a investigação da PF for confirmada, o caso mostra a importância da agência ser gerida pelo seu próprio “corpo funcional”, e não por “atores exôgenos politicamente condicionados, como no governo anterior”.

“Reafirmamos a confiança nos profissionais de carreira da Abin, que são os maiores interessados na apuração republicana sobre eventuais desvios ou mau uso das ferramentas de inteligência –semelhantes às utilizadas nos sistemas de inteligência de democracias consolidadas. A inteligência de Estado tem que ser preservada do debate político-partidário, e os profissionais de carreira precisam ser valorizados”, diz a nota. Eis a íntegra (PDF – 148 kB).

O documento chama a gestão do ex-diretor e atual deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) de “problemática” e pede respeito pelos profissionais da agência.

ENTENDA A PF indicou que a gestão de Alexandre Ramagem na Abin teria “instrumentalizado” a agência para fins políticos. O deputado foi alvo de buscas em seu gabinete na Câmara dos Deputados e em seus endereços em Brasília nesta 5ª feira (25.jan) em uma operação que apura suposta espionagem ilegal realizada pela Abin.

Ramagem chefiou o órgão na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro de julho de 2019 até março de 2022, quando deixou o cargo para concorrer a uma vaga na Câmara.

Segundo trechos da petição encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), durante a gestão de Ramagem, políticos e autoridades foram monitorados pela agência. Eis a íntegra (PDF – 313 kB).