Sindicato dos professores contesta leilão de PPS em escola de São Paulo e tenta barrar licitação 

A Apeoesp, a associação que representa os professores de São Paulo, está mobilizada para contestar o leilão de dois lotes relacionados à Parceria Público-Privada (PPP) de escolas. A presidente da entidade, professora Bebel, do PT, afirmou que a associação já havia conseguido uma liminar que suspendia a licitação do Lote 1 e impedia o leilão do Lote 2, embora essa decisão tenha sido posteriormente revertida. Bebel acredita que ainda há chances de reverter as PPPs e mencionou a liminar obtida na semana anterior como um exemplo de que a luta continua. A presidente da Apeoesp expressou sua preocupação com o impacto das parcerias na educação pública e reafirmou o compromisso da associação em defender os interesses dos professores e alunos.

Após a realização do leilão, o secretário de Parcerias em Investimentos do governo de São Paulo, Rafael Benini, celebrou o resultado, considerando-o uma vitória. Por sua vez, Renato Feder, que ocupa o cargo de secretário da Educação do Estado, ressaltou que as PPPs se concentram exclusivamente na infraestrutura e nos serviços, sem interferir na parte pedagógica do ensino. Feder destacou que a prioridade da secretaria é a aprendizagem dos alunos e a formação dos educadores, enquanto a PPP se encarrega da manutenção e dos serviços não relacionados ao ensino. Essa divisão de responsabilidades, segundo ele, é fundamental para garantir que a qualidade da educação não seja comprometida.

O consórcio SP + Escolas foi o vencedor do Lote 2 da PPP de escolas em São Paulo, apresentando uma proposta que incluiu um desconto de 22,51%. Essa oferta foi considerada significativa e reflete a competitividade do processo de licitação, que visa melhorar a infraestrutura educacional no estado.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA