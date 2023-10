Sindicato entra com ação contra Record e agências de figuração

O Sindicato dos Artistas do Rio se reuniu com mais de 50 figurantes da Record TV, nesta terça-feira (3/10), para falar sobre as denúncias de maus-tratos e humilhações sofridas por eles. Em uma conversa com esta coluna, o presidente do Sated-RJ, Hugo Gross, afirmou que vai entrar com uma ação contra a emissora. Mas não para por aí. As agências de figuração Pool e Stelar também entrarão no processo.

De acordo com Hugo Gross, o diretor da Record, Fernando Teixeira, foi avisado por diversas vezes sobre as denúncias. No entanto, segundo ele, nenhuma atitude foi tomada.

“Nós também vamos entrar com uma ação extrajudicial em cima da agência de figuração e de elenco Pool e Stelar. Ambas prestam serviço pras emissoras de televisão. Eles têm que melhorar o tratamento”, disse ele. “Tem uma história agora que eles estão fazendo… Um único CPF só pode trabalhar uma vez, eles estão fazendo umas coisas totalmente desnecessárias, estão pagando atrasado”, completou.

O presidente do Sindicato dos Artistas do Rio afirmou que a situação é inadmissível. “É inadmissível, na atual conjuntura, empresas que ganham, demorarem pra repassar o dinheiro e o salário pros figurantes”.

Hugo explicou: “A gente vai fazer uma ação contra a Rede Record, que é Casablanca e a própria Rede Record, que é tudo uma nave só. E antes eu tive uma reunião com o Fernando Teixeira, que é diretor geral. Toda hora eu venho falando com ele, que eu tenho aqui vários WhatsApp [com denúncias], mandei pra ele pra que ele fizesse essa reunião comigo pelas denúncias que eu venho recebendo e ele pouco se importou”.

Por fim, o presidente do Sated pontuou: “Eu acho que ele deveria ter mais cuidado até porque a Rede Record, que ele faz parte, tem que preservar e zelar pelo figurante. Então, Fernando Teixeira foi avisado dessas denúncias muito antes por mim, que eu tentei conversar com ele, em nenhum momento ele deu ouvido”, encerrou.

Figurantes da Record TV expõem humilhações durante gravações Um grupo que trabalha para as obras da Record TV, no Rio de Janeiro, decidiu expor algumas humilhações que sofre nos bastidores das gravações. Entre elas: almoçar em um refeitório com a presença de pombos e fezes de cachorro. Alguns vídeos que chegaram para esta coluna mostram as situações que seriam dos bastidores de Reis.

Record TV figurantes (1)

Fezes de cachorro encontradas no refeitório onde os figurantes almoçam

Record TV figurantes (4)

Cena com tochas com fogo

Record TV figurantes (3)

Celular de Daniel após uma cena com espadas

Record TV figurantes (2)

Record TV figurantes (5)

Além da sujeira no espaço, alguns figurantes também revelaram a situação em que a comida é oferecida. Segundo um rapaz, muitas vezes os alimentos têm gosto de estragado e pessoas chegam a vomitar.

Outra situação exposta foi o uso de figurantes para fazer trabalhos que, segundo o grupo, seriam de dublês. Um deles foi a gravação de uma cena, em que homens precisaram segurar tochas com fogo, correndo perigo de vida.

O ex-figurante da Record, Daniel Apolloh, gravou alguns vídeos em sua conta no TikTok relatando alguns desses perrengues. Em conversa com a coluna, ele contou que a emissora também não tem um espaço adequado para que eles possam guardar seus pertences. Normalmente, são disponibilizados alguns armários para que todos possam colocar suas mochilas. Devido à falta de segurança, itens pessoais como celular e carteira acabam indo junto com eles para as gravações. Em uma cena que exigia uma luta com espadas, o celular dele teve a tela espatifada.

Daniel também mandou alguns prints de um grupo com outros figurantes. Nele, foram feitas algumas enquetes a respeito de situações constrangedoras e humilhantes vividas na produtora que faz as novelas da Record.

“Quem já comeu alimentos com gosto ruim e estragado na Record”, “Quem já foi tratado mal na Record” e “Quem já se machucou ou pegou alguma doença de pele na Record” são algumas das perguntas, que tiveram 33, 23 e 16 pessoas, respectivamente, marcando que já passaram por essas situações.

O valor do cachê atual de figurante também foi debatido. Segundo o grupo, é pago R$ 70 reais pelas gravações.