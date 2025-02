Singapura nega ligação a suposta compra ilegal de chips pela DeepSeek

Os Estados Unidos estão investigando se a empresa chinesa DeepSeek contornou restrições à compra de semicondutores avançados da Nvidia, adquirindo os componentes por meio de outros países, incluindo Singapura. Segundo a agência Bloomberg e outros veículos de imprensa, a empresa pode ter obtido os chips de forma indireta ou utilizado centros de dados alugados fora de Singapura para treinar seus modelos de inteligência artificial generativa.

O jornal Straits Times apontou que Singapura é o segundo maior comprador de chips da Nvidia, o que levantou suspeitas de que alguns semicondutores tenham sido repassados para empresas chinesas. No entanto, um porta-voz da Nvidia afirmou que as transações registradas no país envolvem clientes multinacionais e que os envios diretos para Singapura são insignificantes. O Conselho de Segurança Nacional dos EUA está analisando as possíveis implicações do crescimento da DeepSeek no setor de inteligência artificial.

Diante das preocupações, o parlamento dos EUA proibiu o uso da DeepSeek por funcionários públicos, medida também adotada pelo governo de Taiwan, que alegou riscos à segurança nacional. A Itália bloqueou a ferramenta após a empresa não fornecer informações solicitadas, enquanto reguladores da Coreia do Sul, França e Irlanda estão investigando o uso de dados dos usuários. Apesar das restrições, a DeepSeek R-1 liderou o ranking de downloads da App Store na China e nos Estados Unidos, superando o ChatGPT.

