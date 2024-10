Sinner bate Djokovic e conquista o Masters 1000 de Xangai

Jannik Sinner mostrou mais uma vez o motivo que o fez ser o número 1 do ranking da ATP. Neste domingo (13), ele derrotou ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1h37min de partida. Com isso, conquistou o Masters 1000 de Xangai, o seu sétimo título na temporada e o 17º na carreira. Além de protagonizar a primeira derrota de Djokovic em uma final em Xangai – o sérvio é dono de quatro títulos do torneio -, Sinner se tornou o primeiro tenista italiano a vencer a competição. Ele também já havia garantido o status de número 1 do mundo ao chegar na decisão.

WhatsApp

O título ainda colocou Sinner na seleta lista de tenistas, nos últimos dez anos, que levantaram sete troféus em uma mesma temporada. Além do italiano, esse feito foi batido recentemente por Andy Murray, Roger Federer e o próprio Djokovic. Já o sérvio viu a chance de conquistar o seu centésimo título na carreira ser postergado mais uma vez. Esta foi a segunda derrota para Sinner na temporada. Ele já havia perdido para o italiano no Australian Open.

“É muito bom ver você (Djokovic) ainda jogando um tênis incrível Você continua mostrando isso ano após ano. Você está fazendo um trabalho incrível. Desejo o melhor. Não apenas nesta temporada, mas também para a próxima temporada. Espero vê-lo pelo maior tempo possível”, afirmou o jovem campeão, de apenas 23 anos. O jogo não foi dos mais inspirados. Os tenistas cometeram vários erros defensivos e protagonizaram poucos ralis. Conhecido por ser um exímio devolvedor, Djokovic não esteve em seus melhores dias, tanto que permitiu seis aces do italiano logo no primeiro set.

Sem quebras, a partida foi para o tie-break, e Sinner chegou a estar vencendo por 4/0 e precisou apenas administrar a vantagem para largar na frente contra o multicampeão ao fechar o set por 7/6 (7/3). No segundo set, Djokovic pareceu estar sentindo o cansaço físico e não conseguiu impor seu ritmo. Com isso, acabou não suportando a pressão do italiano, que abriu 4 a 1, protagonizando a primeira e única quebra da partida. Sinner, então, confirmou o título com um 6/3.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes