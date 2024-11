Sinner e Alcaraz caem em grupos distintos no ATP Finals em Turim

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner foram alocados em grupos distintos no sorteio do ATP Finals, que acontece em Turim, na Itália. O italiano, que ocupa a primeira posição no ranking, e o espanhol, que está em terceiro, só poderão se enfrentar em uma eventual final. Uma das principais ausências do torneio é a do sérvio Novak Djokovic, que não participará devido a uma lesão. Sinner faz parte do Grupo Ilie Nastase, onde competirá contra o russo Daniil Medvedev, que está em quarto lugar, o norte-americano Taylor Fritz, que ocupa a sexta posição, e o australiano Alex de Minaur, que é o oitavo no ranking.

Por sua vez, Alcaraz integra o Grupo John Newcombe, enfrentando o alemão Alexander Zverev, além do norueguês Cásper Ruud, que está em quinto, e o russo Andrey Rublev, que ocupa a sétima posição. O torneio ocorrerá entre os dias 12 e 17 de novembro, com todos os jogadores se enfrentando dentro de seus grupos. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as semifinais. A competição terá início no domingo, com o confronto entre Daniil Medvedev e Taylor Fritz, seguido pelo duelo entre Jannik Sinner e Alex de Minaur. Alcaraz fará sua estreia na segunda-feira (11), enfrentando Cásper Ruud.

