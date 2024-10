Siqueira (Podemos) é eleito prefeito de Palmas

Neste domingo (27), Eduardo Siqueira Campos (Podemos) foi eleito prefeito de Palmas com 53,03% dos votos válidos, contra 46,97% de Janad Valcari (PL).

O prefeito irá comandar a cidade pelos próximos 4 anos, com mandato a partir de 1º de janeiro de 2025.

No primeiro turno, Janad havia encerrado na liderança a disputa para o comando da capital do Tocantins com 39,22% dos votos válidos, ante 32,42% de Siqueira Campos. Essa foi a primeira vez que Palmas teve segundo turno.

Leia Também: Cícero Lucena (PP) é reeleito como prefeito de João Pessoa

Leia Também: Abilio Brunini (PL) é eleito prefeito de Cuiabá

Leia Também: David Almeida (Avante) é reeleito prefeito de Manaus