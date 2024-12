Sistema Confea/Crea investiga queda de ponte entre MA e TO

O Sistema Confea/Crea — que engloba o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os conselhos regionais de Engenharia e Agronomia — intensificou ações de fiscalização e apuração sobre a queda da ponte entre os estados do Maranhão e do Tocantins.

Na manhã desta segunda-feira (23/12), foram enviadas equipes de fiscalização ao local do desabamento. Os fiscais estão levantando informações essenciais sobre as condições da estrutura e possíveis atividades técnicas realizadas na área, como manutenção ou intervenções anteriores.

O resultado da coleta de informações pelas equipes enviadas ao local do desabamento poderá determinar responsabilidades e identificar falhas que possam ter contribuído para o colapso da ponte.

“Estamos também em contato com o Dnit, fazendo uma série de perguntas técnicas sobre a obra, como histórico de manutenção e intervenções realizadas. Todo esse trabalho será crucial para os processos administrativos que já estão sendo abertos pelos Creas, com o acompanhamento do Confea. Nosso compromisso é garantir segurança e oferecer as respostas necessárias à sociedade”, destaca o presidente do Confea, Vinicius Marchese.

Desabamento

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), desabou nesse domingo (22/12). Até o momento, já foi confirmada a morte de duas pessoas, enquanto outras 16 seguem desaparecidas.

Informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão conta de que, até o momento, foi identificado que pelo menos 10 veículos caíram no rio: quatro caminhões, três automóveis e três motocicletas.