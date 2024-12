Sistema de Câmeras Inteligentes prende 167 pessoas em São Paulo

O programa Smart Sampa, uma iniciativa da prefeitura de São Paulo sob a liderança do prefeito reeleito Ricardo Nunes, tem se mostrado uma ferramenta eficaz no combate ao crime na cidade. Desde sua implementação, o sistema de câmeras inteligentes já resultou na captura de 167 foragidos da Justiça. Utilizando tecnologia de reconhecimento facial, o sistema cruza dados do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para identificar pessoas procuradas. Quando um alerta é emitido, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) é acionada para verificar o local. Caso a pessoa identificada seja um foragido, ela é detida e encaminhada à delegacia.

Entre os casos recentes de sucesso do Smart Sampa está a prisão de Genival Mendes, de 51 anos, condenado a oito anos por estupro de vulnerável. Mendes foi capturado no Parque Dom Pedro, localizado no centro de São Paulo. Outro exemplo é a detenção de Rafael Correa, que foi identificado no bairro Planalto Paulista. Correa estava foragido há três meses após não retornar de uma saída temporária e tinha condenações por dois homicídios, além de suspeitas de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

Renato Marcelino, de 46 anos, também foi detido no Terminal Vila Prudente. Ele possuía um mandado de prisão expedido em 2020 por estupro de vulnerável e foi condenado a 10 anos de reclusão. O programa, que teve início em julho deste ano, conta atualmente com 18.013 câmeras distribuídas estrategicamente pela capital paulista. O prefeito Ricardo Nunes tem planos ambiciosos de expandir o número de dispositivos, com o objetivo de aumentar ainda mais a segurança na cidade.

Publicado por Luisa Cardoso