Sistema de monitoramento facial será ampliado durante o Carnaval no Rio de Janeiro

Durante coletiva realizada nesta terça-feira, 2, as autoridades da área de segurança pública anunciaram que o sistema de monitoramento por câmeras com reconhecimento facial, que foi utilizado durante o Réveillon, será implantado também no entorno do Sambódromo durante o Carnaval. A informação foi dada durante uma entrevista coletiva para divulgação do balanço do esquema de segurança na virada de ano no Rio. A intenção da Polícia Militar é estender o uso do sistema para os locais onde ocorrerão desfiles de blocos, como a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro. O secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, afirmou que já existe um corredor definido para os blocos e que será necessário conversar com a prefeitura para definir melhor a questão. “Nosso desenho para o Sambódromo é que a gente consiga fazer todo o entorno com videomonitoramento. Temos um sistema que pode ser empregado de forma volante e é esse que agente vai utilizar. A questão dos blocos vamos ter de conversar com a prefeitura para definir melhor a questão, mas já tem um corredor definido que é o da Antônio Carlos, onde desfilam os grandes blicis”, afirmou secretário da Polícia Militar coronel Luiz Henrique Marinho Pires. Além disso, o sistema de videomonitoramento por câmeras de identificação facial, que já está implantado em Copacabana, Arpoador e Barra da Tijuca, será levado para toda a orla, do Leme a Guaratiba, e também para túneis e vias expressas como Linha Amarela e Linha Vermelha. O secretário de Segurança, Victor dos Santos, informou que o software já está disponível e que existe um cronograma para a implantação do sistema em toda a orla até o final do primeiro semestre.

Leia também

Mais de 250 presos não retornam aos presídios após ‘saidinha de Natal’ no Rio de Janeiro



FAB retoma buscas por helicóptero desaparecido em Ilhabela