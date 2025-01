Sistema de Reconhecimento Facial da SSP ultrapassa a marca de 60 prisões em 2025

Apoio: Nas últimas 24 horas, oito foragidos Justiça foram localizados com o auxílio da ferramenta.

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) colaborou com a prisão de 62 foragidos da Justiça, nos oito primeiros dias deste ano. Nas últimas 24 horas, oito capturas foram realizadas com o auxílio da ferramenta em áreas monitoradas em Dias D’ávila, Itamaraju e na capital baiana.

Em Itamaraju, no Extremo-Sul baiano, o homem procurado por homicídio foi identificado pelas equipes do videomonitoramento do CICOM/Teixeira de Freitas. A prisão foi realizada por policiais militares da 43ª CIPM.

Em Salvador, equipes do Batalhão Gêmeos, das 11ª e 15ª CIPMs, além do 18º Batalhão da Polícia Militar, receberam os alertas do CICOM Salvador/RMS e prenderam os foragidos pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Já em Dias D’ávila, guarnições da 36ª CIPM efetuaram a prisão de um homem com o mandado expedido por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Recorde em 2024

O balanço da Secretaria da Segurança Pública divulgado na terça-feira (07) contabilizou 1.132 prisões realizadas em 2024 com o apoio do Sistema de Reconhecimento Facial. Desde a implantação, em 2018, 2.447 procurados foram capturados após alertas da ferramenta. A tecnologia está presente em 81 cidades e é utilizada em grandes eventos na capital e no interior do estado.

Foto: Vitor Barreto/ Ascom SSP