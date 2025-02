Site do Usaid volta ao ar com ‘despedida’; funcionários entram de licença

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O site da agência americana Usaid, que prestava serviço assistencial para outros países, voltou ao ar, nesta quarta-feira (5), com uma nota de despedida (veja a nota na íntegra abaixo).

Trump deve fechar a agência após críticas de Elon Musk. Novo chefe do DOGE, departamento que controla gastos públicos, chamou a organização de “criminosa” no X, rede social da qual é dono. Nesta terça-feira (4), o presidente norte-americano confirmou a repórteres que encerrará as atividades do órgão.

Funcionários foram colocados em licença. Medida vale para os trabalhadores não essenciais, a partir desta sexta-feira (7). Já os demais devem receber instruções em breve. A nota também informa que funcionários alocados em outros países devem voltar aos Estados Unidos em até 30 dias, em viagens organizadas pela própria Agência.

Site estava fora do ar desde a segunda-feira (3). Antes de postar a nota com os próximos passos, a agência havia tido suas redes sociais e seu site desativado.

NOTA NA ÍNTEGRA:

“Na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 23h59 (EST), todo o pessoal contratado diretamente pela USAID será colocado em licença administrativa globalmente, com exceção do pessoal designado responsável por funções críticas de missão, liderança principal e programas especialmente designados. O pessoal essencial que deve continuar trabalhando será informado pela liderança da Agência até quinta-feira, 6 de fevereiro, às 15h (EST).

Para o pessoal da USAID atualmente destacado fora dos Estados Unidos, a Agência, em coordenação com as missões e o Departamento de Estado, está atualmente preparando um plano, de acordo com todos os requisitos e leis aplicáveis, segundo o qual a Agência organizaria e pagaria a viagem de retorno aos Estados Unidos dentro de 30 dias e providenciaria a rescisão de contratos de PSC e ISC que não forem determinados como essenciais. A Agência considerará exceções caso a caso e extensões de viagem de retorno com base em dificuldades pessoais ou familiares, preocupações com mobilidade ou segurança, ou outros motivos. Por exemplo, a Agência considerará exceções com base no momento do período escolar dos dependentes, necessidades médicas pessoais ou familiares, gravidez e outros motivos. Mais orientações sobre como solicitar uma exceção serão disponibilizadas em breve.

Obrigado pelo seu serviço.”

O QUE É A USAID?

Agência é responsável por ações assistenciais dos EUA no exterior. Oficialmente chamada “United States Agency for International Development” (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, em português), a Usaid foi fundada em 1961, por ordem executiva do presidente John F. Kennedy, para concentrar os esforços, ações e departamentos do governo dos EUA que enviavam ajuda a civis fora do país.

Ela é, até o momento, uma das maiores agências oficiais de ajuda assistencial do mundo. Movimenta as maiores somas do planeta e sua ação representa mais da metade de todos os auxílios enviados pelos EUA ao exterior.

Usaid teve orçamento de cerca de US$ 50 bilhões (R$ 294 bi). Dados oficiais do governo dos EUA de 2023 mostram que, no entanto, naquele ano, “apenas” US$ 37,8 bilhões foram utilizados.

Prioridade era desenvolvimento socioeconômico global de longo prazo. A Usaid possuía missões ativas em mais de 100 países, principalmente na África, Ásia, América Latina, Oriente Médio e Leste Europeu. Estes programas são autorizados pelo Congresso através do Ato de Assistência Estrangeira, apesar de a agência estar sob o Conselho de Segurança Nacional, o secretário de Estado e o presidente.

Entre as áreas de “especialidade” da Usaid estão fundos emergenciais para desastres e combate à pobreza. No entanto, sua agenda ainda compreende cooperação técnica em assuntos globais, como questões ambientais; interesses bilaterais dos EUA e desenvolvimento socioeconômico. Ao longo de décadas, a organização ofereceu abrigos a vítimas de terremotos no Haiti, internet via satélite a cubanos, atuou na reconstrução do Afeganistão após a guerra de 2001, entre outras missões.

A ONU estima que 42% de toda a ajuda humanitária internacional tenha sido fornecida em 2024 pela Usaid. Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, enviou nesta segunda (3) um e-mail para toda a equipe da ACNUR anunciando uma pausa nos gastos em viagens internacionais, workshops e eventos, além de um congelamento em contratações por 90 dias, após o aparente encerramento da Usaid, relatou a emissora europeia Euronews. O Programa Alimentar Mundial da ONU também fará cortes de gastos.