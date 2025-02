Site Lance 24h é confiável? Saiba a verdade sobre o site de leilões

O Lance 24h é um site de leilões de centavos que permite ao usuário realizar lances e assim disputar centavo por centavo com outra pessoa para poder adquirir o produto com um valor mais baixo do que o normal. Segundo a YJC Group, empresa que recentemente adquiriu a plataforma, é possível conseguir comprar itens com até 90% de desconto. Entretanto, há usuários que vêm reclamando do serviço.

Mas afinal, o site Lance 24h é confiável? Neste conteúdo, o Olhar Digital traz informações sobre o serviço para que você possa decidir se vale ou não a pena utilizar o serviço.

Como funciona o site Lance 24h?

No site do Lance 24h todos os dias são colocados novos produtos para leilão. Eles ficam disponíveis na página principal do site. No topo de cada item há uma tarja indicando a data e horário do início do cronômetro, que é regressivo de 15 segundos.

Toda vez que alguém dá um lance, o valor do produto aumenta em 1 centavo e a contagem reinicia. O item só é arrematado quando algum usuário realiza o lance e ninguém cobre a oferta antes de o relógio zerar.

Leia mais:

Como participar?

Para participar, o usuário deve realizar um cadastro gratuito. Neste cadastro, ele ganha 5 lances bônus para iniciar. Após efetivar o seu registro no site, é possível comprar mais lances. O custo médio é de R$ 1 por pacote de lances.

Depois, o usuário precisa acessar a home do site e escolher um produto para participar do leilão. É possível participar de mais de um leilão simultaneamente, mas a recomendação da empresa é estar em apenas um por vez. Para dar um lance, basta clicar em “Lance”.

O que diz o Reclame aqui sobre o Lance 24h?

Para trazer dados relacionados à confiabilidade do Lance 24h, o Olhar Digital acessou o Reclame Aqui. Na plataforma, a empresa ainda não é verificada, isso porque foi encontrada, por meio de auditoria, uma irregularidade no cadastro ou no registro de reclamações.

Além disso, o fato de não ser verificada indica que ela não tem uma boa reputação no site de avaliação. Outro ponto é que o Lance 24h pode não possuir o RA Brand Page, solução de posicionamento de marca dentro da plataforma.

Além disso, nos últimos 6 meses a empresa recebeu 2223 reclamações, mas 100% delas já foram respondidas. Entretanto, há alguns comentários que chamam atenção. Cerca de 30% das reclamações são relacionadas à propaganda enganosa. Há pessoas dizendo que arremataram produtos e não receberam.

Um dos comentários diz que “Arrematei um IPhone 15 no início de agosto e até a data de hoje, 18/10/24, não recebi o produto. O prazo era de 20 a 30 dias”. Tem outro usuário que afirma estar há mais tempo esperando pelo produto: “Arrematei um iPhone no dia 16/7 e até hoje não entregaram, as respostas são sempre de e-mail automático”.

Alguém já afirmou ter recebido o produto arrematado?

Apesar das recentes reclamações de clientes por meio do Reclame Aqui, o Lance 24h tem vídeos de pessoas que afirmam já terem recebido o produto arrematado. Marcelo Valladão é uma delas. Porém, em depoimento ao Olhar Digital, ele disse que tem percebido mudanças nos procedimentos, os quais agora não parecem confiáveis. Ele inclusive pediu a remoção de seu vídeo do site.

“Eu arrematei, há cerca de um ano, uma Honda Biz 125, na época podia trocar o prêmio pelo valor em dinheiro, cerca de R$ 12 mil. Foi o que eu fiz. Pagaram certinho, eu até gravei um vídeo dizendo que o site era confiável, mas agora parece que as coisas mudaram, e acho que as pessoas têm que ter mais cuidado”, disse.

Pessoas se movimentam para abrir ação judicial contra o site

Em meio a diversas reclamações sobre o site, um grupo de 24 pessoas está se movimentando para abrir uma ação judicial contra a empresa, alegando fraude e golpes.

Líder do grupo, Ramon Oliveira, de 26 anos, é desenvolvedor de sistemas e conta que conheceu o site há 5 anos. Segundo ele, na época, o Lance 24h realizava os pagamentos e entregas de produtos da maneira correta. Entretanto, em junho deste ano, ele voltou a acessar o site.

“Com 5 lances grátis que recebi do site, eu arrematei o produto e imaginei apenas que estava com sorte, pois já tinha visto o site funcionando e não era possível arrematar um produto tão fácil. Segundo os relatos de algumas pessoas, antes de abril deste ano não era possível, por exemplo, arrematar uma moto por 1 centavo, que é o que vem acontecendo agora”, comentou.

De acordo com o relato de Ramon, que ainda não recebeu o item arrematado, atualmente o Lance 24h realiza apenas o pagamento de Leilões de Pix. Assim, são gerados depoimentos positivos para serem publicados no site passando “uma cara de legalidade para o negócio”.

Porém, o desenvolvedor diz que nenhum produto vem sendo entregue e inclusive, afirmou que as pessoas são ameaçadas ao falarem sobre processo e destratadas em caso de reclamações.

Outra denúncia realizada pelo Ramon é que as pessoas que respondem aos e-mails se chamam Lucas J Mouza e Sheila Terini. Segundo ele, elas não existem, pois não há registro delas no Brasil. Também realizamos a pesquisa por meio do Portal da Transparência e não achamos a correspondência exata dos nomes.

Clique aqui e confira a pesquisa que realizamos sobre o nome de Sheila Terini.

Depoimentos de outras pessoas do grupo

“Já são 136 dias de atraso na entrega de 5 produtos. Gastei R$ 4.000 em frete e a entrega dos itens já foi remoçada mais de 4 vezes. Além disso, eles não respondem mais nem no e-mail e nem no reclame aqui”, afirma Felipe Sinopoli Guimaraes.

“Arrematei 7 produtos entre o dia 29/07 e 08/08, consegui pela operadora de cartões o estorno de 4…pedi a devolução dos outros 3 fretes, porém eles falaram que como abri reclamação no reclame aqui eles não iriam mais entregar”, relatou Diego Polydoro.

“Eu arrematei dois produtos dia 25/06. Um é meu e outro do meu irmão. Já agendaram a entrega 3 vezes. Dias 19/08, 19/09 e 30/09. Amanhã é o quarto agendamento”, disse Carlos Roberto.

O que diz a empresa?

Procurada pela equipe do Olhar Digital por meio do e-mail disponibilizado no próprio site do Lance 24h, a empresa não se manifestou até o momento da publicação deste conteúdo em relação às reclamações sobre a não entrega de produtos e acusações relacionadas às pessoas que respondem aos e-mails dos clientes.

O post Site Lance 24h é confiável? Saiba a verdade sobre o site de leilões apareceu primeiro em Olhar Digital.