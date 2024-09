Sites de apostas confiáveis: confira nosso top 15

Escolher os melhores sites de apostas confiáveis é muito importante para começar com o pé direito nas apostas. E o que não faltam atualmente no Brasil são sites de apostas que oferecem serviços de apostas esportivas.

Assim, ao longo deste texto, separamos alguns dos melhores sites de apostas confiáveis. Veja quais se destacam:

bet365: mais 20 anos de expertise; Betano: boa reputação no mercado brasileiro; Betfair: empresa de apostas com enorme tradição; Sportingbet: marca consolidada no Brasil; KTO: atenção ao cliente brasileiro. 1xBet: cotações competitivas e mercados. Rivalo: casa de apostas tradicional; Superbet: boa variedade de mercados Bet7k: catálogo completo ofertas e promoções; Pinnacle: predileta dos mais experientes; F12bet: casa focada no Brasil; Sportsbet.io: variedade de promoções; Parimach: variedade de eventos esportivos; EstrelaBet: muitas promoções; Luva bet: fácil de usar Bônus sites de apostas confiáveis As principais ofertas e bônus das melhores casas de apostas online estão apresentadas no quadro que vem a seguir. Então, vale a pena você dar uma olhada nos bônus de boas-vindas dos melhores sites de apostas esportivas:

1) bet365

Bônus de boas-vindas: Novos clientes ganham créditos de aposta. Código bônus bet365: MAXBETBR O código de bônus bet365 MAXBETBR pode ser usado durante o registro. Contudo, o código não altera o valor da oferta de maneira alguma.

Aposte na bet365

2) Betano

Bônus de boas-vindas: leve 100% sobre o primeiro depósito até R$1.000. Código promocional Betano: BETMETRO Aposte na Betano

3) Betfair

Bônus de boas-vindas: ganhe 100% do valor do primeiro depósito até R$600 na Betfair Esportes. Código promocional Betfair: ZBI*** Aposte na Betfair

4) Sportingbet

Bônus de boas-vindas: consiga 100% até R$1.000 como aposta garantida. Código promocional Sportingbet: Não é necessário. Aposte na Sportingbet

5) KTO

Bônus de boas-vindas: primeira aposta sem risco de até R$200. Código do cupom KTO: METRO23 Aposte na KTO



6) 1xBet

Bônus de boas-vindas: bônus de boas-vindas de 100% até R$2.400. Código promocional 1xBet: VIPMETRO Aposte na 1xBet

7) Rivalo

Bônus de boas-vindas: bônus de boas-vindas de até R$50 em apostas grátis. Código promocional Rivalo: não necessário. Aposte na Rivalo

8) Superbet

Bônus de boas-vindas: bônus de boas-vindas de até R$500. Código bônus Superbet: não necessário. Aposte na Superbet

9) Bet7k

Bônus de boas-vindas: bônus e outras ofertas. Código de cupom Bet7k: não necessário. Aposte na Bet7k

10) Pinnacle

Bônus de boas-vindas: bônus, sorteios e outras ofertas Código promocional Pinnecle: não é necessário Aposte na Pinnacle

11) F12 bet

Bônus de boas-vindas: torneios e outras promoções. Código bônus F12 bet: não necessário. Aposte na F12 bet

12) Sportsbet io

Bônus de boas-vindas: promoções e outras ofertas Código promocional Sportsbet io: não necessário. Aposte na Sportsbet io

13) Parimatch

Bônus de boas-vindas: bônus de até R$1.500 para novos clientes. Código promocional Parimatch: PARIMETRO Aposte na Parimatch

14) EstrelaBet

Bônus de boas-vindas: bônus de até R$500. Código promocional EstrelaBet: não necessário. Aposte na EstrelaBet

15) Luva bet

Bônus de boas-vindas: promoções e outras ofertas. Código bônus Luva bet: não necessário. Aposte na Luva bet

O que faz um site de apostas ser confiável? Para que as casas de apostas online sejam consideradas sites de apostas confiáveis, fizemos alguns processos em nossa avaliação. E saber escolher boas casas de apostas faz com que problemas sejam evitados, tornando a sua aposta online mais interessante.

Agora, é importante você e os demais jogadores de apostas saberem que esta avaliação pode ser subjetiva. Determinadas apostas para uma pessoa são boas, enquanto para a outra já não são vistas da mesma maneira.

Assim, opte sempre por ofertas e promoções que chamam mais a sua atenção nas melhores casas de apostas.

Aliás, entre os principais quesitos analisados nos melhores sites de apostas confiáveis estão:

Licença da empresa; Segurança; Mercados de apostas; Odds; Bônus de boas-vindas e outras promoções; Métodos de pagamento. Abaixo, você fica por dentro de cada um destes quesitos dos sites de apostas confiáveis.

Licenciamento, segurança e imparcialidade Para passar segurança aos seus usuários, os sites de apostas confiáveis precisam contar com uma licença internacional. Com este certificado, as operadoras de apostas são obrigadas a seguir regras e condições, fazendo com que o seu funcionamento seja bom.

Duas das principais licenças da atualidade nas apostas online são: Curaçao eGaming e Malta Gaming Authority (MGA).

Além disso, estão finalizando a regulamentação do mercado brasileiro de apostas. E o SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas) recebeu vários pedidos de licença, que devem começar a valer em janeiro de 2025. Dessa maneira, as casas de apostas que apresentamos estão em processo de obtenção da licença brasileira.

Para oferecer ainda mais segurança aos jogadores de apostas, as casas de apostas disponibilizam em seus sites a tecnologia Secure Sockets Layer (SSL). Trata-se de um recurso que criptografa as mensagens e os dados encontrados no site de apostas.

Dessa maneira, hackers e criminosos têm dificuldades ao agir para burlar as informações e roubar dados do apostador.

Importante também você buscar casas de apostas que sejam imparciais, confiáveis e tenham uma boa reputação no mercado de apostas desportivas. Vale dar uma pesquisada na internet e ver o que outros usuários estão falando de determinada operadora de sites de apostas.

Mercados de apostas online e odds Os mercados são os palpites e os tipos de apostas que você pode fazer nas apostas online. Boas casas de apostas são aquelas que oferecem opções tanto para diferentes tipos de apostadores. Ou seja, há possibilidades para os variados perfis de jogadores nos sites de apostas.

Nos melhores sites de apostas esportivas, você pode palpitar indicando quem será o campeão de determinada competição. Ou então, se preferir, pode fazer também apostas esportivas focadas diretamente nos jogos.

Alguns dos mercados de apostas mais populares são:

Moneyline (Resultado Final ou 1×2); Handicap Europeu e Handicap Asiático; Total (Over/Under). Já as odds nada mais são as cotações que indicam os potenciais retornos em caso de acerto destas apostas. É importante procurar cotas que estejam altas e na média do mercado dos sites de apostas online no Brasil.

Geralmente, as casas de apostas online disponibilizam as suas odds em três formatos: decimais, americano e fracionário. No Brasil, o mais utilizado é o decimal. Porém, se você quiser optar por outro, é só fazer a mudança nas plataformas de apostas.

Bônus de boas-vindas e ofertas Bonificações e ofertas são detalhes muito importantes nos melhores sites de apostas esportivas. Isto porque muitos fãs de apostas se cadastram por conta delas.

O grande destaque nas melhores casas de apostas fica por conta dos bônus de boas-vindas. Com esta bonificação, você começa a dar os palpites com um “upgrade” em sua conta em uma plataforma de apostas. Desse modo, inicialmente, não é necessário ficar colocando a mão no próprio bolso toda hora para fazer as apostas.

Métodos de pagamento Em relação aos métodos de pagamento para depósito e saque para apostas, também não faltam opções. Busque casas de apostas que oferecem o maior número de possibilidades, das mais variadas naturezas. Entre os métodos disponíveis nos melhores sites de apostas confiáveis estão:

Pix; Boleto bancário; Cartões de crédito e de débito; Carteira eletrônica (e-wallet); Transferência bancária; Criptomoedas; Agência lotérica; Cartão pré-pago. Saiba que cada um destes métodos apresentados nos sites de apostas esportivas acima possui características diferentes. Conforme o escolhido por você e outros apostadores, variam os seguintes pontos:

Valores mínimo e máximo permitidos por transação; Tempo de compensação do dinheiro na conta das apostas; Cobrança ou não de taxas por transações de apostas feitas. Além disso, no caso de cartões de crédito, verifique se a operadora do seu cartão suporta pagamentos em sites de apostas.

A bet365 Brasil é uma das operadoras mais antigas do mercado bet365 Criada no início dos anos 2000, a bet365 é uma das casas de apostas mais antigas do mercado. Não é à toa que ela é uma referência. Trata-se de uma das primeiras empresas do ramo a chegar ao Brasil.

Sediada no Reino Unido, a bet365, é de fato uma potência. Ela tem cerca de 19 milhões de usuários cadastrados em sua plataforma digital de apostas em 200 países espalhados mundo afora.

Pontos fortes:

A sua antiguidade no mercado de apostas esportivas traz uma grande confiabilidade por parte dos jogadores; A bet365 permite que os seus usuários assistam às transmissões ao vivo de alguns eventos esportivos. Esta opção não é tecnicamente gratuita; A casa conta com muitas opções de modalidades esportivas e mercados de apostas; Bom suporte para dispositivos móveis e a casa oferece aplicativos móveis. Visite a bet365

A Betano já é uma marca consolidada em nosso mercado e vem ampliando sua base de clientes Betano Hoje em dia, a Betano Brasil é uma das principais casas de apostas online que operam no mercado brasileiro. A operadora, que pertence ao grupo Kaizen Gaming International Limited, foi fundada na Grécia, em 2013. A chegada ao Brasil aconteceu anos depois.

A Betano é patrocinadora master de clubes importantes do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro. Além disso, o Brasileirão e a Copa do Brasil levam o nome da casa de apostas.

Os demais times que têm acordo com a empresa grega de apostas são: Sporting, Benfica e Porto, de Portugal; Aston Villa, da Inglaterra, e Melgar, do Peru.

Igualmente, o Olympiakos e o Panathinaikos, ambos da Grécia, também são patrocinados pela marca referência nos melhores sites de apostas esportivas.

Pontos fortes:

A Betano com odds que estão na média e muitas vezes maiores que as concorrentes no ramo dos sites de apostas esportivas; A variedade de mercados de apostas é bem grande na plataforma; Dá para combinar diversos mercados diferentes em uma única aposta nos sites de apostas esportivas. Visite a Betano

A Betfair certamente é uma das empresas de apostas mais tradicionais e com maior alcance global Betfair A Betfair tem Ronaldo Fenômeno e Rivaldo como garotos-propagandas, ambos pentacampeões mundiais com a Seleção Brasileira. Aliar sua marca a um ex-jogador famoso, sem dúvida alguma, passa uma grande imagem positiva para o público. E aumenta a credibilidade da Betfair entre os sites de apostas esportivas.

Esta casa de apostas faz parte do grupo Flutter Entertainment e também é bastante antiga entre os sites de apostas. Aliás, a empresa começou a operar no ano 2000.

Pontos fortes:

Através da Betfair Exchange, a empresa permite que os usuários dos sites de apostas joguem uns contra os outros e não contra a casa de apostas; Conta com cotações altas por conta da Exchange, diferente de outras casas de apostas; Além da bolsa esportiva, tem a casa de apostas tradicional chamada Betfair Esportes; O usuário pode criar as suas próprias apostas esportivas, o que melhora ainda mais a experiência. Visite a Betfair

A Sportingbet já é uma velha conhecida do público brasileiro e tem forte presença em nosso país Sportingbet Assim como a bet365, a Sportingbet também é uma casa de apostas bastante conhecida entre os jogadores brasileiros. A marca foi lançada há muitos anos, mais precisamente em 1997. Hoje, ela faz parte do grupo GVC Holdings.

Quando as apostas online começaram a ficar fortes no Brasil, a Sportingbet exibia grandes propagandas na internet e na televisão.

Pontos fortes:

Tem a confiança por parte do jogador brasileiro; O bônus de boas-vindas é bom para os jogadores que se cadastram no site de apostas; O site da casa de apostas é de fácil navegação, com um bom layout e separação das sessões. Visite a Sportingbet

A KTO oferece um serviço com grande foco no apostador do Brasil e muitas opções em sua plataforma KTO Fechando a nossa lista das melhores casas de apostas, chegou a vez da KTO. E aqui estamos falando de uma das empresas que concentrou suas atenções no mercado brasileiro.

Apesar de não ser das operadoras mais antigas, a KTO já está consolidada. Além disso, a plataforma da empresa oferece muitos tipos de apostas e boas promoções. Entre elas está o bônus de boas-vindas de primeira aposta sem risco de até R$200.

Pontos fortes:

Bônus de boas-vindas em um formato diferenciado, entregue como aposta grátis (free bet); Casa de apostas esportivas focada no público brasileiro, tendo suporte ao cliente em português, do Brasil; A Plataforma conta com diversas modalidades de apostas, tanto as mais comuns como também outras não tão conhecidas; O layout é de fácil entendimento por parte do jogador das apostas esportivas. Visite a KTO

Escolher um bom site de apostas esportivas exige pesquisa e conhecimento para saber o que avaliar 1xBet A 1xBet é outra das gigantes do ramo de apostas esportivas e merece um bom lugar entre os melhores sites de apostas. Aliás, a empresa tem odds bem competitivas e um catálogo de apostas que está entre os maiores do mercado.

Em relação ao bônus de depósito, é um bônus de 100% do primeiro depósito até R$2.400 através do código promocional 1xBet. Portanto, vale a pena conferir o site.

Apostar com a 1xBet

Rivalo A Rivalo também vem ampliando a marca no mercado brasileiro e pode ser considerada uma das melhores casas de apostas. Com o ex-jogador Cafu como embaixador, a empresa vem se tornando mais conhecida.

Entre os pontos fortes da plataforma estão a variedade de esportes e de mercados. Sem falar em odds que estão dentro da média do mercado brasileiro.

Apostar com a Rivalo

Superbet A Superbet está chegando ao mercado brasileiro, mas certamente desembarca em nosso país com um produto de qualidade. Afinal, a operadora de origem romena está oferecendo um catálogo completo de apostas esportivas aos usuários que se registrarem.

Em termos de bônus de boas-vindas, a Superbet tem uma oferta de até R$500 para novos clientes. Isso sem falar em outras ofertas que a empresa disponibiliza em seu site. Portanto, é uma operadora que podemos recomendar entre as melhores casas de apostas.

Apostar com a Superbet

Sportsbet io A Sportsbet io já é uma casa tradicional no mercado brasileiro e oferece um catálogo completo. Além disso, oferece a segurança que só as melhores casas de apostas oferecem. Portanto, é uma opção bem interessante para o apostador.

Apesar de não oferecer um bônus de boas-vindas atualmente, tem muitas outras promoções em sua plataforma. Por exemplo, odds aumentadas e torneios interessantes. Então, vale a pena ficar de olho.

Apostar com a Sportsbet io

Parimatch Apesar de ainda ser menos conhecida do que as outras, a Parimatch também conquistou o posto entre as melhores casas de apostas. Afinal, já possui uma grande presença no mercado brasileiro. Assim, estamos falando de uma das grandes casas que surgiram nos últimos anos.

Entre os pontos fortes da plataforma estão a variedade de esportes e de mercados. Sem falar em odds que estão dentro da média do mercado brasileiro.

Apostar com a Parimatch

EstrelaBet A EstrelaBet vem conquistando seu espaço cada vez mais no Brasil e disponibiliza um catálogo de apostas dos melhores. Portanto, é uma empresa que podemos recomendar entre as melhores casas de apostas do mercado.

Aliás, para seus novos clientes, a operadora oferece um bônus de até R$500. Dessa maneira, você pode conhecer a plataforma com mais tranquilidade e ver tudo o que ela tem para apostar em esportes.

Apostar com a EstrelaBet

Luva bet A Luva bet é mais uma casa bem recente no mercado, mas já mostrou a que veio. Com um serviço bem localizado para o apostador brasileiro, a empresa tem suas cartas na manga para atrair apostadores.

Dessa forma, a Luva bet é um site de apostas online interessante. Afinal, tem um catálogo extenso e também oferece promoções para seus clientes, apesar de não contar com um bônus de boas-vindas propriamente dito.

Apostar com a Luva bet

Como escolher sua casa de apostas esportivas? Para que você possa escolher a sua casa de apostas para dar os seus palpites, os pontos citados acima são vitais. Leve essas dicas em consideração. Assim, você fará uma boa escolha e sem correr o risco de cair em fraude ou algum tipo de furada nas apostas esportivas.

Com a casa escolhida entre os melhores sites de apostas esportivas, entre na plataforma e faça o seu cadastro como usuário. Para isso é obrigatório, por lei, ser maior de idade, tendo 18 anos ou mais.

Em caso de dúvidas, sempre leia os Termos e Condições (T&Cs) de casa empresa. Dessa maneira, poderá saber todas as regras de utilização da plataforma, sempre bem claras nos T&C.

Então, utilize os seus dados pessoais e de contato para realizar o registro. Fique de olho se a operadora de apostas esportivas oferece um bônus de boas vindas ou algum tipo de oferta. Se sim, não deixe de requisitá-lo.

Após o processo de cadastro ter sido concluído é o momento de fazer o depósito, enviando fundos para a sua conta na casa de apostas. Feito isso, é só escolher a modalidade, a aposta esportiva e, em seguida, dar o seu palpite.

Tire suas dúvidas sobre sites de apostas confiáveis Por meio desta seção, você fica por dentro dos principais sites de apostas confiáveis que operam atualmente no mercado brasileiro de apostas online. Vale olhar para saber mais sobre os sites de apostas confiáveis.

Qual o melhor site para apostas esportivas? Como dito nos parágrafos acima, há uma série de sites de apostas confiáveis atualmente no mercado brasileiro de apostas online. Destacam-se: bet365, Betano, Sportingbet, Betfair e KTO.

Ao se cadastrar para dar os seus palpites, veja quais destas operadoras de apostas te atraem mais com os seus recursos oferecidos. Por exemplo, verifique também as opções de apostas pré-jogo e apostas ao vivo (durante os jogos).

Todos estes citados acima são seguros e contam com uma boa reputação no ramo. Além disso, eles também oferecem bonificações de boas-vindas aos novos jogadores de apostas esportivas.

Qual site de apostas esportivas que dá dinheiro para começar? As cinco melhores casas de apostas online faladas no texto têm ofertas diferentes. Estes bônus de boas-vindas são dados aos novos jogadores que se cadastram e depositam nos sites de apostas.

Sendo assim, é possível ter um upgrade na conta, sem ter que ficar arricando apenas o próprio dinheiro logo no começo para fazer apostas. Este é um ótimo atrativo encontrado em bons sites de apostas esportivas.

Qual site de apostas esportivas paga mais rápido? Não há como dizer qual site de apostas esportivas paga mais rápido, já que tudo depende do método de pagamento. Então, todos os sites que indicamos possuem diferentes formas de saque.

Alguns podem ser quase instantâneos, enquanto outros podem precisar de alguns dias úteis para a compensação do saque.

Qual é melhor: bet365 ou Betano? Tanto a bet365 quanto a Betano são duas das melhores casas de apostas esportivas da atualidade. Elas são confiáveis, seguras e com bons recursos para os seus usuários.

A diferença entre as casas de apostas é o tempo de atividade. Enquanto a bet365 foi uma das pioneiras no ramo de apostas, tendo sido lançada em 2000, a Betano veio 13 anos mais tarde.

Ambas oferecem excelentes opções de mercados de apostas e bonificações de boas-vindas.

O que é preciso para fazer as apostas esportivas? É obrigatório ser maior de idade, tendo 18 anos ou mais para fazer as apostas. Então, escolha uma das melhores casas de apostas que operam atualmente no mercado brasileiro e se cadastre.

Para isso, é preciso informar alguns dados pessoais como: nome completo, data de nascimento e CPF. Também são pedidos dados como e-mail, endereço, número de celular, entre outras informações relevantes.

Então, no momento de registo na plataforma, você pode fazer o resgate da bonificação de boas-vindas oferecida pela casa de apostas.

Quais são as principais modalidades encontradas nas casas de apostas esportivas? Os principais esportes encontrados nos catálogos das casas de apostas esportivas são: futebol, basquete, vôlei, MMA e tênis. Mas há também e-sports e outras modalidades menos conhecidas do público brasileiro.

Ao se cadastrar nas casas de apostas esportivas, é possível aproveitar e resgatar o bônus de boas-vindas. Dessa maneira, você pode testar as apostas em diferentes esportes. E, por fim, escolher as X melhores modalidades para você, sejam quantas forem.