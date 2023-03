Sites de apostas patrocinam 13 dos 16 clubes que disputam a Copa do Nordeste

Na atual edição da Copa do Nordeste, 13 dos 16 clubes que participam da competição possuem sites de apostas de futebol como patrocinadores. Esta onda também é vista em outras partes do país. Em campeonatos estaduais populares, como o Paulista e o Carioca, a proporção é semelhante.

Em janeiro, por exemplo, o Bahia celebrou a parceria firmada com o site Esportes da Sorte. O novo patrocinador máster fechou contrato de três anos com o Esquadrão de Aço, que possui a maior torcida do Nordeste. Desta forma, o principal espaço do uniforme tricolor será ocupado pelo logotipo da empresa do setor de apostas nas temporadas 2023, 2024 e 2025.

Chamado de “maior da história”, o acordo entre as partes envolve inúmeras contrapartidas, como ações especiais nas redes sociais e no dia dos jogos, assim como exposição da marca no ônibus oficial, no plano de fundo de entrevistas, nas placas de publicidade do CT e várias experiências exclusivas para os torcedores.

Já o Sport, tricampeão da Copa do Nordeste e detentor da segunda maior torcida do Nordeste, é patrocinado pela Betnacional. É um acordo de muito sucesso, tanto que foi renovado no fim do ano passado por mais duas temporadas e com valorização em relação aos termos anteriores.

Como no caso do Bahia, a parceria entre o Sport e o site de apostas vai muito além de estampar a marca da empresa no uniforme. Betnacional ainda está presente em diversas ações de marketing e campanhas, além de promover experiências para o torcedor.

De acordo com um relatório da Pluri Consultoria, 19 dos 36 principais times do país tinham algum nível de parceria com empresas do setor de apostas no fim do ano passado. Centenas de milhões de reais são investidos no principal esporte brasileiro por empresas do setor de apostas esportivas. Esses valores são fundamentais para os times e competições. Caso a verba seja bem administrada e os valores direcionados corretamente, todos saem beneficiados.

Sites de apostas que patrocinam clubes da Copa do Nordeste:

Grupo A