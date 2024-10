Skincare infantil é perigoso? Saiba como cuidar da pele da criança

As rotinas de skincare já estão em alta há um bom tempo, porém, recentemente os produtos infantis entraram com tudo nesse cenário. Essa tendência, assim como o aumento de crianças e pré-adolescentes interessadas em maquiagens e acessórios, mostra como os pequenos estão cada vez mais vaidosos.

Parte disso, de acordo com Laís Theis, especialista em dermorenovação, acontece por conta dos vídeos de autocuidado e beleza na internet, que as crianças e adolescentes, especialmente as meninas, assistem.

O problema é que, sem uma orientação adequada, os pequenos podem acabar usando técnicas ou produtos inadequados para sua idade ou mesmo maléficos, o que traz grandes riscos.

“É importante destacar que a pele infantil, por ser mais fina e permeável, é mais vulnerável a substâncias químicas e a reações alérgicas”, explica a profissional.

