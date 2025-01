Snapdragon X: Qualcomm lança novo chip para PCs mais baratos

A Qualcomm, gigante dos chips para smartphones, está expandindo seus horizontes e mirando cada vez mais no mercado de PCs. A empresa apresentou na CES 2025 o novo Snapdragon X, um processador voltado para notebooks Windows mais acessíveis.

A aposta da Qualcomm nos PCs também se estende para o segmento de desktops. A empresa anunciou que, em 2025, veremos os primeiros desktops equipados com processadores Snapdragon, abrindo novas possibilidades para usuários que buscam máquinas compactas e eficientes.

Como funciona o novo chip Snapdragon X?

A grande promessa do Snapdragon X é a combinação de desempenho e eficiência energética;

Construído em um processo de 4nm, o chip equipado com a CPU Oryon da Qualcomm com oito núcleos e clock de até 3 GHz promete oferecer “vários dias” de bateria e lidar com tarefas exigentes, como edição de vídeos e jogos leves;

Além disso, a integração de uma unidade de processamento neural (NPU) promete acelerar tarefas de inteligência artificial , tornando o dispositivo mais rápido e inteligente;

, tornando o dispositivo mais rápido e inteligente; A nova plataforma Snapdragon X, que inclui suporte a diversos recursos modernos como Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, pode atrair fabricantes e consumidores em busca de alternativas mais econômicas e eficientes;

A empresa disse que o Snapdragon X equipará uma série de PCs Copilot+, máquinas com Windows 11 da Microsoft com aplicativos alimentados por IA, com lançamento previsto para o primeiro trimestre e preço em torno de US$ 600.

O Snapdragon X estará em novos notebooks da Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo nas próximas semanas. (Imagem: DANIEL CONSTANTE/Shutterstock)

Apesar das vantagens, a Qualcomm ainda enfrenta desafios. A compatibilidade de software com o Windows em arquiteturas ARM, como a dos processadores Snapdragon, ainda não é perfeita, o que pode limitar a experiência do usuário em alguns casos. Além disso, a empresa precisa convencer os desenvolvedores de software a otimizar seus aplicativos para os novos chips, garantindo um ecossistema robusto e atrativo.

Com o lançamento do Snapdragon X, a Qualcomm demonstra sua ambição de se tornar um player relevante no mercado de PCs, combinando hardware eficiente com software otimizado para oferecer uma experiência de uso satisfatória aos consumidores.

“Há mais de 60 designs de PC Copilot+ equipados com Snapdragon agora disponíveis ou em desenvolvimento”, afirmou Peter Burns, diretor sênior de marketing de produtos da Qualcomm, ao TechCrunch.

Resta saber se a novidade conseguirá conquistar o público e se tornar uma alternativa viável aos tradicionais processadores Intel e AMD. Segundo um relatório recente do setor, a Qualcomm conquistou apenas 0,8% do mercado de PCs no terceiro trimestre de 2024.

