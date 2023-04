Só 4 times têm média de público superior a 40 mil. Conheça o top 20

Levantamento da Pluri Consultoria aponta que apenas quatro clubes brasileiros conseguiram uma média de público superior a 40 mil pessoas por jogo: Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, nesta ordem.

O Flamengo lidera folgado essa lista, com uma média de público pagante de 48.358 em seis jogos. O Palmeiras fica em segundo lugar, com sete jogos como mandante e uma média de público pagante de 41.418.

O São Paulo mantém a terceira posição, com uma média de 40.521 torcedores (seis jogos); e o Corinthians ocupa a quarta posição, com uma média de 40.208 de público pagante (cinco jogos).

Vale destacar que o Bahia, no acumulado do ano, ocupa a quinta posição na lista, com uma média de público menor do que os quatro primeiros clubes, mas ainda assim bastante expressiva para o momento do clube. Em seis jogos como mandante, o Bahia conquistou uma média de público de 26.783 torcedores.

Veja a seguir o top 20 do levantamento da Pluri Consultoria:

