Só CUT é convidada para reunião de Lula e exclusão irrita centrais

Secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, diz que a decisão do presidente “pega mal”

Hamilton Ferrari 6.abr.2024 (sábado) – 15h32



A CUT (Central Única dos Trabalhadores) foi a única central sindical convidada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar de reunião realizada neste sábado (6.abr.2024), na Residência Oficial da Granja do Torto, em Brasília.

Ao Poder360, o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, disse que a exclusão “pega mal”. Não há data para o próximo encontro do presidente com entidades representantes de movimentos sociais.

Juruna afirmou que a falta de convite dá a impressão de que é “uma conversa interna de quem é mais petista”. Segundo o líder sindical, não deveria “haver preferência”, porque todas as centrais sindicais apoiaram o governo Lula.

“Não tem que chamar [um ou outra] primeiro”, disse. “Não chegou lá [na Presidência da República] assim. Chegou porque aliou-se com os moderados. Está tendo muito problema dentro do Planalto e ele está excluindo os moderados”, completou.

Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), disse que Lula não foi eleito só por conta da ajuda do PT (Partido dos Trabalhadores) e da CUT, mas pelo apoio de todas as centrais sindicais.

Segundo Patah, não faltou convite do presidente, mas dos “assessores” que cercam Lula e querem beneficiar o partido. Lembrou que, quando o chefe do Executivo foi à China e à ONU (Organização das Nações Unidas), houve o convite por parte do petista. “O presidente não faria isso [não convidar]“, disse.

GOVERNO FALA EM PRÓXIMA REUNIÃO O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo, disse, depois do encontro, que outras entidades serão chamadas nas próximas reuniões.

“É a 1ª de uma série de reuniões que haverá com diversos movimentos que tenham representação nacional que tenham solicitado e pedido de estar com o presidente”, disse.

Segundo Macêdo, há uma demanda dos movimentos sociais de “ter um momento com o presidente” para conversar sobre as pautas prioritárias do país. Afirmou que este sábado (6.abr) foi reservado porque as últimas 3 semanas foram agitadas. O ministro disse ainda que haverá reuniões com mais frequência.

Macêdo afirmou que Lula ouviu as sugestões “pacientemente”.

“Sabe do que tem que ser feito e do que está sendo feito no país”, disse. “A economia está no rumo certo. Ele está muito tranquilo do que está sendo feito no Brasil e do que temos que fazer mais ainda. Temos mais 3 anos para concluir os compromissos que o presidente tem com o povo brasileiro”, completou.

Leia abaixo as entidades que participaram da reunião:

CUT; MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura); MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens); Evangélicos pela democracia; Católicos pela democracia; Juristas pela democracia; Pastorais da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil); UNE (União Nacional dos Estudantes); Levante Popular da Juventude; Confederação da Educação Nacional; Federação Nacional dos Bancários; e Metalúrgicos.