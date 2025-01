Sobe para 14 o número de mortes após queda de ponte no Rio Tocantins

O resgate de mais uma vítima do colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira foi realizado, elevando o número total de mortes confirmadas para 14. Até o momento, três pessoas permanecem desaparecidas. O trágico acidente ocorreu em 22 de dezembro, quando o vão central da estrutura desabou, resultando na queda de pelo menos dez veículos, entre eles caminhões que transportavam agrotóxicos e ácido sulfúrico. A análise da água revelou que não houve contaminação. Inaugurada em 1961, a ponte já não suportava o aumento do tráfego de veículos. Em resposta ao incidente, a Polícia Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes iniciaram investigações e sindicâncias para determinar as causas e responsabilidades pelo desabamento.

Para a reconstrução da ponte, o Ministério dos Transportes contratou uma empresa, com um custo estimado em R$ 171,9 milhões. O prazo estipulado para a conclusão da obra é até 22 de dezembro de 2025. A contratação foi feita de forma emergencial, sem a realização de licitação, e o consórcio encarregado da obra é composto pelas empresas Construtora Gaspar S/A e Arteles Construções Limitada. As autoridades continuam a monitorar a situação e a investigar as circunstâncias que levaram ao desabamento, buscando garantir a segurança da população e evitar novos acidentes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira