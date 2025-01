Sobe para 16 número de mortos nos incêndios florestais em Los Angeles

O número de mortes decorrentes dos incêndios florestais em Los Angeles aumentou para 16, com a maioria das vítimas localizadas nas regiões de Eaton e Palisades. As autoridades ampliaram as ordens de evacuação para os bairros de Brentwood e Encino, enquanto os danos financeiros são estimados entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões, tornando este um dos desastres mais onerosos desde 1994.

Cinco mortes foram confirmadas em Palisades, somando-se às 11 ocorridas em Eaton, que se destaca como um dos incêndios mais letais da história da Califórnia. Até o momento, os esforços de contenção mostraram progresso limitado, com apenas 11% e 15% dos incêndios controlados, respectivamente. Algumas vítimas perderam a vida ao tentarem proteger suas residências.

Os ventos de Santa Ana estão previstos para se intensificar, com rajadas que podem alcançar até 112 km/h. O incêndio em Palisades já devastou cerca de 9,1 mil hectares e está apenas 11% contido, enquanto o incêndio em Eaton consumiu 5,7 mil hectares e está 15% controlado, resultando na destruição de mais de 10 mil estruturas.

Esta tragédia é considerada o desastre natural mais severo em Los Angeles desde o terremoto de Northridge, ocorrido em 1994. As perdas diretas e indiretas causadas pelos incêndios podem ser as mais altas já registradas na região. As autoridades continuam a trabalhar para controlar os focos de incêndio e garantir a segurança da população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos