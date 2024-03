Sobe para 19 o número de cidades em estado de emergência no Acre após cheia do rio

O Governo do Estado do Acre informou neste sábado, 2, que o número de municípios em estado de emergência devido às cheias históricas subiu para 19. As inundações afetam praticamente todas as cidades do Estado desde 21 de fevereiro, com milhares de moradores atingidos, incluindo a capital Rio Branco e povoados indígenas. Até o momento, ao menos 24 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em diversos municípios, com registros de três mortes por afogamentos ligados às enchentes.

A previsão é de que o nível da água continue a subir nos próximos dias, segundo o Serviço Geológico Brasileiro (SGB). A antiga Casa de Chico Mendes, tombada como patrimônio cultural nacional, está parcialmente debaixo d’água. As cheias também causaram interrupções nos serviços de fornecimento de água e energia elétrica, além de oito chamados por afogamentos, com três mortes confirmadas. Uma comitiva do governo federal, com os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, está prevista para visitar o Acre na próxima segunda-feira, 4, para auxiliar nas ações de assistência e reconstrução necessárias. O Rio Acre segue em tendência de elevação, com previsão de atingir a segunda maior marca histórica.

