Sobe para 9 número de mortos em desabamento de ponte no Tocantins

Novo balanço divulgado na sexta-feira (27) mostrou que subiu para 9 o número de mortos em desabamento de uma ponte entre o Maranhão e Tocantins. Anteriormente se falava sobre 10 mortos, mas o balanço na Marinha mostrou que são nove mortos e oito desaparecidos. As equipes de resgate encontraram um corpo no rio Tocantins, enquanto outro foi localizado na noite de quinta-feira, a seis quilômetros do local do acidente, informou a Marinha. “Assim, confirmam-se 10 óbitos e sete pessoas desaparecidas, até o momento”, informou a nota oficial. No domingo, a viga central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os dois estados, desabou no último domingo, ainda sem causas conhecidas. A ponte foi construída nos anos 1960 e tem cerca de 500 metros de comprimento.

Mais de 70 socorristas continuam as buscas pelas pessoas desaparecidas, utilizando inclusive uma “câmara hiperbárica” para realizar mergulhos em profundidades superiores a 30 metros, segundo a Marinha. As autoridades alertaram na terça-feira para o risco de contaminação, devido à queda de três caminhões no rio, que transportavam “22 mil litros de pesticidas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, um produto químico corrosivo”. Em nota divulgada nesta sexta-feira à noite, o governo informou que uma análise da qualidade da água realizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) determinou que “não houve vazamento de ácido sulfúrico e defensivos agrícolas” no rio e nas áreas ao redor do local do acidente. Ainda segundo a agência, a concentração de inseticida e herbicida encontrada é considerada “normal” para rios que atravessam regiões agrícolas, como o Tocantins.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula