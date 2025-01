Sobe para seis o número de mortos em atropelamento em massa contra Mercado de Natal na Alemanha

O balanço de mortos do atropelamento em dezembro em um mercado de Natal de Magdeburg, no leste da Alemanha, subiu para seis, informou o Ministério Público nesta segunda-feira (6). Uma mulher de 52 anos morreu no hospital por causa dos ferimentos que sofreu no ataque, indicou o MP da cidade vizinha de Naumburg. Em 20 de dezembro, um 4×4 BMW preto atropelou pedestres no mercado de Natal de Magdeburg. Um total de 229 pessoas ficaram feridas, segundo os últimos dados das autoridades da região de Saxônia-Anhalt, da qual Magdeburg é capital.

O suposto autor, um psiquiatra saudita, Taleb Al Abdulmohsen, de 50 anos, foi preso no local do atentado, mas os motivos que o levaram a cometer o ataque seguem sem estar claros. Abdulmohsen, que vivia na Alemanha desde 2006 e tinha o status de refugiado, expressou seu ódio ao islã, seu cansaço contra os serviços alemães de imigração e seu apoio a teorias conspiratórias de extrema direita.

A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, assegurou na semana passada que o suspeito apresentava problemas psiquiátricos. O atropelamento de Magdeburg ocorreu a apenas dois meses das eleições antecipadas na Alemanha, em 23 de fevereiro, reabrindo o debate sobre a segurança e a imigração, após vários ataques mortais a faca no ano passado atribuídos a islamistas extremistas. O partido de extrema direita Alternativa para Alemanha (AfD), que está em segundo lugar nas pesquisas, disse que a Alemanha “deve fechar as fronteiras”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e AFP

Publicado por Carol Santos