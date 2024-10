Sobe para sete o número de mortos por causa das chuvas em São Paulo

São Paulo — Subiu para sete o número de mortos em consequência das chuvas que atingiram o estado de São Paulo na noite de sexta-feira (11/10). A informação foi divulgada pela Defesa Civil, órgão do governo paulista, neste sábado (12/10).

Entre os sete mortos, três pessoas faleceram em Bauru, no interior paulista, como resultado da queda de um muro. O mesmo problema provocou a morte de outras duas pessoas, em Cotia, na região metropolitana.

Mais duas pessoas morreram em consequência da queda de árvores. Uma delas foi em no bairro de Campo Limpo, na zona sul da cidade, e outra em Diadema, também na região metropolitana.

A tempestade provocou apagões, além de problemas nas linhas de trens e do Metrô. A Enel, a concessionária de energia no estado, divulgou nota na manhã deste sábado, informando que 1,6 milhão de locais continuam sem luz em São Paulo. O problema começou por volta das 20 horas e, no total, 2,1 milhões de clientes foram afetados.

Em Bauru, a Defesa Civil informou que as vítimas são um homem, uma mulher e uma criança. As identidades ainda não foram divulgadas. Elas morreram em em decorrência do desabamento de um muro de blocos na sexta-feira (11/10).

Na capital, uma pessoa morreu e outra ficou ferida devido à queda de uma árvore na Rua Professora Nina Stocco, altura do número 596, no bairro de Campo Limpo, zona sul da cidade.

Por meio de nota, a Prefeitura de Diadema informou que as fortes chuvas seguidas de intensa ventania causaram danos em toda a cidade. Todos os bairros registraram quedas de árvores ou de estruturas externas. A morte registrada na cidade ocorreu no bairro de Casa Grande. Outra pessoa atingida por um galho, na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, no bairro Serraria.