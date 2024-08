Sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima morre aos cem anos em SP

Takashi Morita, que sobreviveu a bomba atômica de Hirishima, que foi lançada em 6 de agosto de 1945, faleceu aos cem anos de idade em São Paulo, no tarde desta segunda-feira (12), no Hospital Japonês Santa Cruz. O velório aconteceu hoje (13) às 10h, na Plana Funeral Home, Planalto Paulista. O sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério Congonhas. Takashi completou o seu centenário em março deste ano e foi homenageado na Escola Técnica Estadual de Santo Amaro, Zona Sul, que leva seu nome desde 2019. Desde 1956 em São Paulo, o sobrevivente ficou conhecido como hibakusha, nome dado a quem sobreviveu aos bombardeios atômicos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com 21 anos de idade, Takashi era policial militar em Hiroshima e estava aproximadamente a 1,3 quilômetros de distância do local onde bomba foi detonada. Foi diagnosticado com leucemia nesse périodo por duas vezes e fez tratamentos. Veio ao Brasil com 32 anos de idade com a esposa e dois filhos, para São Paulo e desembarcou em Santos depois de 42 dias de viagem.