Sobrevivente de suposto serial killer de Alagoas passou um mês em coma após ser baleada

A Polícia Civil de Alagoas localizou um homem que teria sido atacado por Albino Santos de Lima, de 42 anos, considerado o maior serial killer do estado. A vítima, cujo nome não foi revelado, ficou em coma por um mês após ser baleada. A investigação avançou quando os agentes descobriram que o suspeito utilizava um calendário para marcar os dias em que cometia os crimes, destacando-os em vermelho. Albino Santos de Lima foi detido preventivamente em setembro e é acusado de pelo menos dez homicídios, tendo confessado a autoria de oito deles. As investigações continuam, e novos casos podem ser adicionados à lista de vítimas, aumentando ainda mais a gravidade das acusações contra ele.

O calendário, encontrado na residência do suspeito, revelou que em um dos dias assinalados não havia registro de ocorrência policial. Os investigadores decidiram buscar a vítima do ataque ocorrido em 12 de junho, que não havia feito a denúncia. Ele relatou ter sido atingido por quatro tiros, dois na cabeça e dois nas costas, enquanto se dirigia à casa de sua avó. O delegado Gilson Rego Sousa confirmou o relato da vítima e informou que a investigação está em fase de conclusão. Albino enfrenta acusações de quatro homicídios e lesão corporal, incluindo um ataque a uma criança de apenas quatro anos. Embora as vítimas não tenham sido alvo de violência sexual, o suspeito possuía arquivos com conteúdo sexual em sua posse.

Ex-segurança penitenciário, Albino documentava a vida de suas vítimas nas redes sociais. Os crimes ocorreram em áreas próximas à sua casa em Maceió. O advogado de defesa de Albino alegou que ele apresenta características de sociopatia e necessita de tratamento médico, afirmando que o réu se via como um justiceiro. Atualmente, Albino Santos de Lima está detido no presídio Baldomero Cavalcanti, localizado em Maceió. A lista de vítimas do serial killer inclui jovens de diversas idades, com os crimes ocorrendo entre outubro de 2023 e agosto de 2024.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA