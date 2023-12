Sobrinha de ator da Globo é acusada por suposta prática nazista

A coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que Marieta Dantas, sobrinha de Daniel Dantas, está sendo acusada por suposta prática antissemitista, nazista, que refere-se especificamente ao preconceito contra judeus em geral. O ato acontece alguns meses depois de Leticia Sabatella, namorada do ator, se retratar publicamente por ter compartilhado fake news sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Além de antissemitismo, Marieta ainda vai responder por racismo, intolerância religiosa e dano ao patrimônio público, já que colou cartazes com a palavra Israel e símbolo da suástica no prédio do teatro Sérgio Porto, em cima de uma pintura desenhada pela artista plástica Rafa Mon, em homenagem a Carlos Drummond de Andrade.

Advogado de Mon e da família de Drummond de Andrade, Ricardo Brajterman contou que a Federação Israelita do Rio de Janeiro realizará denúncia na Delegacia de Crimes de Intolerância Racial (Decradi). “Quando você vai e faz a denúncia lá, já está na mão da autoridade pública. E nós, quando eu digo nós, sou eu representando a família do Carlos Drummond de Andrade, através de Pedro Grania do Monda Andrade, que é o neto dele, e a Rafa Mon”, falou num bate papo exclusivo.

Ricardo completou: “A gente está ajuizando as ações por conta da do ataque à obra artística que estava feita, estampada no muro do espaço Sérgio Porto, com autorização da Prefeitura do Rio”. Rafa foi convidada pelos familiares do escritor e pintou a obra com o aval da entidade carioca.

Brajterman ainda explicou que a queixa seguirá por duas frentes. “A frente criminal está sendo tocada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro junto ao Decradi e a família do Carlos Drummond de Andrade está tomando as medidas judiciais por conta da alteração, do vilipêndio a obra artística na parede do teatro Sérgio Porto”, concluiu.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver Marieta ao lado de um rapaz, que foi identificado como João, danificando o desenho de Rafa Mon nos muros das instalações teatrais. Os dois colam os papéis, sem fazer questão de se esconderem, enaltecendo ao nazismo.

Foi membro da equipe do artista plástico Tunga. Tem experiência em diversas e diversificadas áreas e etapas da produção de variados tipos de trabalhos de arte. Em 2016 abriu sua própria empresa de jóias (Marieta). Tem experiência em criação, produção, gerenciamento e vendas.

Daniel-Dantas-e-Leticia-Sabatella RED

Daniel Dantas e Letícia Sabatella Reprodução

Eles se conheceram na novela O Dono do Mundo Rodrigo Adao / AgNews

Daniel e Letícia são amigos de longa data Rodrigo Adao / AgNews

Na época, o casal foi flagrado em um shopping Rodrigo Adao / AgNews

Letícia Sabatella e Daniel Dantas estão juntos desde 2019 Rodrigo Adao / AgNews

A coluna lembra que a Lei de 1989 sobre racismo tem punição específica para uso de símbolos ligados a este tipo de apologia. O Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive, já definiu que liberdade de expressão não abarca apoio ao regime de Adolf Hitler.

Marieta Dantas é filha de Andrea Dantas, irmã de Daniel Dantas. A moça é designer de joias e em 2016 abriu sua própria empresa, homônima, chamada Marieta. Após a repercussão do caso, ela excluiu seu perfil do Instagram.