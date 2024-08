Sobrinho de Bolsonaro, Léo Índio apoia adversário do tio em campanha

Reprodução

1 de 1 Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, em ato terrorista. Ele tira selfie do alto do Congresso Nacional em meio a várias pessoas – Metrópoles – Foto: ReproduçãoLéo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro, apoia um adversário do tio na campanha à Prefeitura de Cascavel (PR). Com o nome de urna “Léo Bolsonaro”, o influenciador tenta se eleger vereador pelo PP na cidade e pede votos para um candidato de seu partido.

O candidato apoiado por Léo Bolsonaro é o deputado estadual Márcio Pacheco, do PP. Pacheco já foi filiado ao PDT e aliado do PCdoB, partidos de oposição ao bolsonarismo. Nas redes sociais, Léo Bolsonaro faz questão de ressaltar que é “o sobrinho do presidente Bolsonaro”.

Jair Bolsonaro, por outro lado, gravou um vídeo recentemente apoiando o candidato do seu partido, o PL, para a disputa: Renato Silva. Bolsonaro endossou Silva ao lado do governador do Paraná, Ratinho Júnior.

Investigado no STF pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, o influenciador foi alvo de duas operações da Polícia Federal no ano passado. Durante o governo do tio, ganhou um cargo de confiança na liderança do PL no Senado e no gabinete do senador Chico Rodrigues, que foi flagrado pela polícia com dinheiro na cueca.

