Sobrinho de Fernando Collor se candidata a vereador em Maceió com o nome do tio na urna

Fernando Affonso Collor de Mello (PSB-AL), sobrinho do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor, concorrerá ao cargo de vereador em Maceió com o mesmo nome do tio, “Fernando Collor”, na urna. A campanha do candidato a vereador exalta a imagem do ex-presidente, com tio e sobrinho aparecem lado a lado em santinhos. Em suas redes sociais, Fernando Affonso já disse se orgulhar de carregar o nome do tio. “Um ícone de coragem e dedicação, que deixou uma marca incrível em Maceió e Alagoas. Eu também carrego seu nome com orgulho. Feliz aniversário, tio! Que sua inspiração continue a iluminar nossos caminhos”, escreveu em 12 de agosto, quando Collor completou 75 anos.

Em entrevistas à imprensa local, o candidato a vereador justificou a escolha dizendo que sempre foi conhecido como Fernando Collor.

Fernando Affonso é filho de Thereza e Pedro Collor de Mello, irmão do ex-presidente. Pedro foi o responsável pelas denúncias que levaram ao impeachment de seu irmão; ele faleceu em 1994, vítima de um tumor no cérebro.

Há 12 anos, Fernando Affonso concorreu a vice-prefeito da cidade de Atalaia (AL) pelo PSD na chapa de Zé do Pedrinho. Naquela ocasião, usou o sobrenome da mãe e se apresentou ao eleitorado como Fernando Lyra – e não recebeu apoio do tio. Também não conseguiu se eleger.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Tamyres Sbrile