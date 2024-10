Socialite seria pivô de “triângulo amoroso secreto” com pilotos da F1

Triângulos amorosos são comuns entre os pilotos da Fórmula 1, inclusive um deles envolveu até o heptacampeão Michael Schumacher. Recentemente, a imprensa europeia lançou luz sobre um caso envolvendo uma socialite e dois pilotos-prodígio da F1.

O “triângulo amoroso secreto” envolve a socialite de ascendência francesa e britânica Estelle Ogilvy, de 22 anos, e dois atletas, sendo um, o argentino Franco Colapinto, de 21 anos, e outro, o britânico Oliver Bearman, com 19. Ela faz uma pós-graduação em direito, em Londres, e atua como influenciadora digital.

Estelle Ogilvy faz pós-graduação em direito em Londres

Ela tem ascendência francesa e britânica

Franco Colapinto terminou um romance com o Estelle e, depois, houve uma reconciliação

Oliver Bearman substituiu o piloto Carlos Sainz na Ferrari

A socialite está no epicentro de um triângulo amoroso

O piloto está envolvido em um triângulo amoroso

Segundo a mídia, Estelle estava de romance com Bearman, com quem fez poucas aparições públicas. Ele conquistou um lugar na elite do automobilismo, pela Ferrari, ao substituir o piloto Carlos Sainz, diagnosticado com apendicite.

O troca-troca de pilotos ocorreu no Grande Prêmio da Arábia Saudita, em março. Na prova, Bearman chegou na sétima colocação. De acordo com o portal britânico Daily Mail, o namoro dele com Estelle era secreto, porém o salto na carreira do atleta fez a relação ser exposta.

Estelle Ogilvy no circuito da F1 em Abu Dhabi O portal britânico The Sun noticiou, contudo, que o jovem casal colocou um ponto-final no relacionamento e, logo após o término, Estelle voltou com o ex, o piloto Franco Colapinto. Durante a temporada 2024 da Fórmula 1, ele disputou três provas pela equipe da Williams no lugar de Logan Sargeant.

A mídia europeia tem investigado mais detalhes do triângulo amoroso. Em uma das apurações descobriram que a socialite engatou um romance com Oliver Bearman após ter terminado com Franco Colapinto. A reconciliação de Estelle com o argentino aconteceu em julho. Os dois voltaram a se seguir no Instagram.

O ex-casal Oliver Bearman e Estelle Ogilvy